Wunstorf

Die geschmückte Tanne steht vor der Stadtkirche, die Holzbuden sind im Aufbau: Am Montag, 22. November, soll der Wunstorfer Weihnachtsmarkt eröffnen. Nach aktuellem Stand spreche auch aus Sicht des Ordnungsamts nichts dagegen, teilt Christoph Rüther von der Werbegemeinschaft Wunstorf mit. „Der Markt wird komplett eingehaust, und 2 G wird am Eingang kontrolliert“. Die Buden würden so aufgebaut, dass keine Engstellen dabei entstehen sollen.

Neben dem Tannenbaum vor der Stadtkirche bauen zahlreiche Arbeiter die Weihnachtsmarktbuden auf. Quelle: Kathrin Götze

Am Dienstagvormittag waren zahlreiche Arbeiter damit beschäftigt, die hölzernen Häuschen rund um den Tannenbaum aufzubauen. Zur Eröffnung am Montag um 18 Uhr spricht Wunstorfs neuer Bürgermeister Carsten Piellusch. Flankierend zum Weihnachtsmarkt, der bis in den Januar hinein dauern soll, planen die Geschäftsleute besondere Aktionen wie ein „Black Weekend“ am 26. und 27. November sowie „Light Night Shopping“ am Freitag, 10., und Sonnabend, 11. Dezember, mit längeren Ladenöffnungszeiten und besonderen Beleuchtungsideen. An diesen Tagen soll als besondere Attraktion eine 25 Meter lange Rodelbahn in der Innenstadt stehen.

Eine 25-Meter-Rodelbahn soll am 10. und 11. Dezember als besondere Attraktion in der Innenstadt stehen. Quelle: privat

Von Kathrin Götze