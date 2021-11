Weihnachtsmarkt  Wunstorf ist eröffnet – mit Kontrollen

Wunstorf

Die Werbegemeinschaft Wunstorf hat am Montagabend ihren Weihnachtsmarkt vor der Stadtkirche eröffnet – nach einem Jahr Corona-Zwangspause. Das Interesse war groß, zumindest bildete sich bei der 2-G-Einlasskontrolle schon eine lange Schlange. Von den klassischen Angeboten fehlten nur ein paar, um die Abstände zu vergrößern. Dass nur an einer Stelle ein Ein- und Ausgang vorgesehen ist, hat für manchen auch den Nebeneffekt von etwas mehr Geborgenheit.

Bürgermeister Carsten Piellusch (SPD), der Werbegemeinschafts-Vorsitzende Christoph Rüther, Wirtschaftsförderer Uwe Schwamm und Ortsbürgermeister Thomas Silbermann (SPD) sind zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes gekommen. Quelle: Sven Sokoll

„Es ist schön, dass wir endlich wieder einen Weihnachtsmarkt feiern können. Ich danke der Werbegemeinschaft, dass sie sich so dafür ins Zeug gelegt hat“, sagte Bürgermeister Carsten Piellusch (SPD). Unter der Bedingung, dass nur Geimpfte und Genesene auf das Gelände dürfen, sei die Sache wohl verantwortbar. Ortsbürgermeister Thomas Silbermann (SPD) wies darauf hin, dass es nun schon der 50. Weihnachtsmarkt dieser Art in der Kernstadt ist. Der Markt dauert dieses Mal bis in den Januar hinein.

Von Sven Sokoll