Wasser- und Schifffahrtsamt birgt Autowrack aus der Leine bei Luthe

Mit einem Kranwagen sind am Montagmorgen Mitarbeiter der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes angerückt, um das am Mittwoch voriger Woche in der Leine bei Luthe entdeckte Autowrack zu bergen. Polizeihauptkommissar Uwe Cichos und ein Kollege von der Wasserschutzpolizei der Polizeidirektion Hannover waren ebenfalls vor Ort, um erste Untersuchungen vorzunehmen. Entgegen ersten Vermutungen handelt es sich bei dem Wagen nicht um einen VW Lupo, sondern um einen Fiat. Das hat das Typenschild ergeben.

Das Auto ist völlig verrostet. „Der muss wegen des Zustands schon länger dort gelegen haben“, sagte ein Mitarbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes. Er schätzt den Zeitraum auf mindestens sieben Jahre. „Ein Autowrack aus einem Fluss zu bergen, ist mir in meiner Wasserbaukarriere erst das zweite Mal passiert“, sagte der Mitarbeiter. Die Polizei vermutete sogar, dass der Wagen noch länger im Fluss gegenüber des Steilhangs in Schloß Ricklingen gelegen haben kann. Von dort aus verfolgten Spaziergänger die Bergung.

Erste Ermittlungen führten zu einem VW Lupo

Taucher der Feuerwehr aus Lohnde hatten beim ersten Bergungsversuch am Mittwochabend ein Kennzeichen entdeckt. Nach Angaben einer Sprecherin der Polizeidirektion Hannover führte die Ermittlung zu einem VW Lupo, der bereits Anfang August abgemeldet worden ist. Der Zustand des Wagens widerspricht diesem Umstand aber. „Es kann sich auch um einen Ablesefehler der Taucher gehandelt haben“, sagte Kristina Wenzel von der Polizei Wunstorf. Wie und wann der Wagen in die Leine geraten ist, weiß die Polizei noch nicht.

Zweiter Bergungsversuch gelingt

Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen auf den Halter. „Wenn dieser ermittelt werden kann, werden wir gegen ihn vorgehen. Das ist illegale Entsorgung und Gewässerverunreinigung“, sagte ein Polizist. Zunächst hatte ein Mitarbeiter am Montagmorgen versucht, das Wrack mit einem Haken am Kran aus dem Wasser zu ziehen. Dabei verloren die Mitarbeiter den völlig verrosteten Wagen aber wieder aus dem Haken – und er fiel zurück in die Leine. Daher bauten Mitarbeiter den Haken ab und montierten einen Greifer. Im zweiten Versuch klappte es, und der mit einem Joystick gesteuerte Kran zog das Wrack aus dem Wasser. Sofort begann die Wasserschutzpolizei mit ersten Untersuchungen des auf der Wiese liegenden Autofragments.

Mitarbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamts bergen das Autowrack aus der Leine bei Luthe. Quelle: Anke Lütjens

Taucher finden keine Hinweise auf Insassen

Ein Stand-Up-Paddler hatte das auf dem Kopf liegende Auto bereits am vorigen Dienstag entdeckt. Als es am Mittwoch immer noch dort lag, alarmierte er die Polizei. Die Feuerwehren aus Luthe und Wunstorf erhielten den Alarm um kurz vor 19 Uhr und rückten zu der Wiese in Verlängerung der Friedhofstraße aus. Auch die Tauchergruppe aus Lohnde wurde alarmiert. Taucher suchten den Wagen nach Insassen ab, fanden aber keine. Die Bergung des Wagens seitens der Feuerwehr gestaltete sich schwierig. Sie konnte ihn zwar mit einer Seilwinde drehen und Richtung Ufer ziehen. Doch als die Einsatzkräfte weitermachen wollten, riss die Achse des Kleinwagens ab.

Zur Galerie Das in der vorigen Woche in der Leine bei Luthe entdeckte Autowrack ist geborgen. Dabei handelt es sich nach ersten Untersuchungen um einen Fiat und nicht wie zuerst angenommen um einen VW Lupo.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, weil die Böschung ziemlich steil und der Ort schwer zu erreichen ist. Sie beendete den Einsatz, an dem 55 Feuerwehrleute mit 13 Fahrzeugen beteiligt waren. An der Feuerwehrwache in Luthe versorgte die Logistikgruppe der Ortsfeuerwehr Klein Heidorn die Einsatzkräfte mit einem verspäteten Abendbrot.

Von Anke Lütjens