Wunstorf

Zur Kommunalwahl am 12. September haben HAZ/NP-Lokalredaktion und Leser den Parteien in Wunstorf Fragen gestellt. Hier finden Sie die Antworten auf eine Frage von Leser Holger Alt: „Warum nutzt man nicht das alte Freibadgelände für eine Skater- und Radsportanlage?“ Er findet, dass beim aktuell geplanten Ausbau der Angebote viele geplante Orte nicht geeignet sind, weil sie entweder zu klein oder zu abgelegen sind oder Parkmöglichkeiten fehlen.

Das alte Freibadgelände ist zugewuchert – die Stadt berät noch, wie es weiter genutzt werden soll. Quelle: Kathrin Götze

Das sagt die CDU:

Die Bauverwaltung plant eine sehr reizvolle BMX-Anlage im Norden an der Reiterkuhle. Die CDU unterstützt diese Planung ausdrücklich. Die Reiterkuhle ist über den Auedamm oder mit dem ÖPNV gut erreichbar und bietet topografisch gute Gestaltungsmöglichkeiten. Für das Freibadgelände gibt es bereits andere städtebauliche Vorstellungen. Um die „Grüne Lunge“ Wunstorfs zu erhalten, soll ein Erholungs- und Freizeitbereich für Jung und Alt entstehen. Im Teilbereich zur Amtsstraße wird Wohnraumbebauung geplant. Hierüber haben wir uns parteiübergreifend verständigt.

Das sagt die SPD:

Wir halten die vorgesehenen Standorte (an der Reiterkuhle für Radsport und an der Emanuel-Grund-Straße für die Erweiterung der schon vorhandenen Skateranlage) für sehr gut geeignet und haben uns dazu mit Radsportlern und Skatern ausgetauscht. Mögliche Probleme werden in einem Planverfahren, in dem auch die Anlieger beteiligt werden, erörtert. Auch das Jugendparlament wird dazu beraten. Das Freibadgelände soll nach unseren Vorstellungen ein Naherholungsbereich für alle Bürgerinnen und Bürger werden. Hier sind insbesondere die Belange des Naturschutzes zu beachten. Das Südaueufer muss geschützt werden. Auch ist die Wohnbebauung sehr nah dran.

Mountainbikefahrer sollen weitere Geländestrecken im Stadtgebiet bekommen – hier die Strecke am Bau-Hof. Quelle: Anke Lütjens

Das sagt die FDP:

Die alte Radrennbahn (Ortsende Neustädter Straße, Wäldchen Richtung Fliegerhorst) wäre gut geeignet für Skate- und Radsport. Wir empfehlen, dass sich dazu eine Initiative bildet, die sich über das Jugendparlament, den Stadtjugendring, die Stadtjugendpflege oder den Sportring an den Orts- und Stadtrat wendet. Die Ausübung von Skate- und Radsport auf dem alten Freibadgelände wird zu Problemen hinsichtlich der Lärmbelästigung führen. Auf diesem Gelände befürwortet die FDP eine moderate Bebauung unter Beibehaltung eines Grünzugs und des städtischen Sportplatzes.

Das sagen Bündnis 90/Die Grünen:

Um das Freibadgelände nutzen zu können, wurden ein Arbeitskreis eingerichtet und von der Verwaltung eine Vorlage erstellt, die eine moderate Bebauung vorsieht. Ein Teil soll als Grünfläche/Park erhalten bleiben, dort stellen wir uns ein offenes, kostenloses und unverbindliches Sport- und Bewegungsangebot für alle vor. Der vom Rat beschlossene Bau einer BMX/Mountainbikestrecke an der Reiterkuhle erscheint uns als geeignet, da er bereits der Stadt gehört, die bestehende Natur in die Strecke integriert werden kann und durch eine Blühwiese zusätzlich aufgewertet wird.

Hinter dem Spielplatz in der Reiterkuhle will die Stadt noch einen BMX-Parcours ausweisen. Quelle: Sven Sokoll

Das sagt die AfD:

Über die neue Nutzung des ehemaligen Freibadgeländes ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Unsere Fraktion setzt sich dafür ein, dass dort neuer und vor allem günstiger Wohnraum entsteht. Wir können Ihrer Argumentation im Ansatz durchaus folgen, sind aber der Meinung, dass es Jugendlichen durchaus zuzumuten ist, einige Kilometer zu den geplanten beziehungsweise bestehenden Anlagen für Skate- und Radsport zurückzulegen. Parkmöglichkeiten halten wir nicht für notwendig; eine Hol- und Bringzone sowie der ÖPNV sind ausreichend.

Von Kathrin Goetze