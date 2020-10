Luthe

Die Volkshochschule Hannover-Land ( VHS) legt ab dieser Woche einen neuen Flyer mit einer Auswahl von Kursen für die Monate November und Dezember aus. Dieser ist in den Geschäftsstellen in Neustadt, Wunstorf-Luthe, Garbsen, Burgwedel und in der Wedemark erhältlich.

Unter dem Motto „Gemeinsam neue Wege gehen“ hatte die VHS im aktuellen Herbstsemester zum ersten Mal statt des üblichen dicken Programmheftes Anfang September einen Programmflyer mit einer ausgesuchten Kursauswahl veröffentlicht. Damit wollte sie flexibler auf Einschränkungen durch die Corona-Krise reagieren können. Ab Mittwoch, 28. Oktober, finden Interessierte nun den neuen Flyer mit Kursen für die Monate November und Dezember an den bekannten Auslegestellen.

Neuer Flyer ist in Rosa gehalten

Es gibt Kurse wie „Mit Yoga entspannt in den Advent“, Weihnachtsbaum schmücken, Fingerfood, Zumba und Französisch. Erwachsene können das Tastschreiben am Computer lernen oder Käse herstellen. Es geht aber auch um weihnachtliche Themen wie das Basteln von Fröbelsternen.

Damit sich die Flyer optisch eindeutig voneinander abgrenzen, unterscheidet sich die neue Auflage farblich von der ersten: Statt in Orange ist diese in Rosa gehalten. Die VHS bietet unter Einhaltung eines Hygienekonzepts wieder ein breites Programm an Präsenz- und Onlinekursen an. Das komplette Programm findet sich auf www.vhs-hannover-land.de. Unter allen Onlineanmeldungen verlost die VHS wieder zehn Gutscheine im Wert von jeweils 25 Euro.

