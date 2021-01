Wunstorf/Neustadt/Garbsen

Das Kursangebot der Volkshochschule Hannover-Land ( VHS) ist breit gefächert. Das neue Heft, wieder in gedruckter Form, steht unter dem Motto „Zusammenhalten – Zusammen lernen!“. Ab Montag, 18. Januar, liegt es unter anderem bei Marktkauf in Wunstorf, in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Am Wallhof 1, in Neustadt sowie im Garbsener Real-Supermarkt, Havelser Straße 10, aus. Mit seinen 136 Seiten ist es etwas dünner als in den Jahren zuvor. Dafür sind die Angebote an die Corona-Pandemie angepasst. Es ist eine Mischung aus Präsenzunterricht und Onlineangebot.

„Es war und ist für das gesamte VHS-Team eine große Herausforderung, fortlaufend auf die aktuellen Corona-Regelungen zu reagieren und das Kursgeschehen stets darauf abzustimmen“, sagt VHS-Geschäftsführerin Martina Behne. Auf der Homepage www.vhs-hannover-land.de finden Interessierte nicht nur das aktuelle Programm, sondern erhalten auch Informationen, wenn sich Kurse ändern oder neue angeboten werden.

Onlinekurse sind beliebt

Die Corona-Vorschriften sehen vor, dass die Volkshochschulen noch bis mindestens Sonntag, 31. Januar, geschlossen bleiben müssen. „Die neuen Präsenzkurse starten daher voraussichtlich erst im Februar“, schreibt Pressesprecherin Lisa Mohme. Onlinekurse, an denen Interessierte von zu Hause aus teilnehmen können, sind jedoch möglich. Diese fanden bereits im vergangenen Semester regen Zuspruch. „Die Reaktionen auf unsere Onlineseminare waren sehr positiv“, sagt Behne. Großes Interesse weckte mit 75 Teilnehmenden beispielsweise das Webseminar „Warum ist die extreme Rechte online (scheinbar) so erfolgreich?“. Wer sich dafür interessiert, kann die Aufzeichnung auf dem Youtube-Kanal ansehen, der als „ Volkshochschule Hannover Land“ zu finden ist.

Eigenes Studio für Dozentinnen und Dozenten

An den Erfolg des Onlineangebots möchte die VHS etwa mit dem Seminar „Das 1x1 der Geldanlage in Zeiten niedriger Zinsen“ anknüpfen. Aber auch Englischkurse gehören zum Programm. Zudem haben Dozentinnen und Dozenten in einem eigens dafür eingerichteten Studio Sportübungen zum Nachmachen aufgenommen. Auch wird die Veranstaltungsreihe „Smart Democracy“, die sich mit gesellschaftspolitischen Themen beschäftigt, fortgesetzt.

Eltern lernen Umgang mit dem iPad

Neue Kurse widmen sich zudem speziellen Bedürfnissen während der Corona-Pandemie. Ein Qi-Gong-Kurs stärkt die Lunge, andere sorgen für Entspannung und Fitness. Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden Strategien gezeigt, die das Leben leichter machen. Für Eltern, deren Kinder für das Homeschooling ein iPad nutzen, ist der Kurs „Das iPad geht zur Schule“ gedacht. Dort lernen sie hilfreiche Apps kennen, die das Üben zu Hause unterstützen.

Theatergruppe will wieder auftreten

Für vergnügliche Stunden möchte die Theatergruppe der VHS mit ihrem Stück „Frühstücksei mit Jodeldiplom – Ein Abend mit Sketchen von Loriot“ sorgen. Zum Bereich „Freizeit und Kultur“ gehören aber auch Themen wie Gartenpflege, Zeichnen und Handarbeit. Eine Ausstellung im Neustädter Veranstaltungszentrum Leinepark wirft einen Blick auf die positiven Seiten des Corona-Jahres.

Flexi-Heft erscheint im März

Der Programmbereich „Arbeitswelt“ wurde ebenfalls an die Bedürfnisse von Selbstständigen angepasst. Kleine, straffe Formate finden online, morgens oder in den Abendstunden statt. Die jungen Interessenten müssen sich noch ein wenig gedulden. Ihr Flexiheft erscheint coronabedingt erst am Montag, 1. März. Einige Kurse stehen bereits auf der Homepage.

Von Rita Nandy