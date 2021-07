Wunstorf

Ein Berg von Lebensmitteln türmt sich im Laden der Tafel an der Neustädter Straße in Wunstorf: Konserven, Nudeln, Reis, Salz, Saft, Mehl, Dosenwurst und Süßigkeiten. Alles in allem sind es fast drei Tonnen. Zu verdanken ist das gut gefüllte Lager der Volksbank Hannover, die der Tafel 2500 Euro aus dem Erlös des Gewinnsparens gespendet hat. Regionaldirektor Jan Twele schaute persönlich bei der Tafel vorbei, um sich zu überzeugen, dass die Spende gut angelegt ist.

Ehrenamtliche müssen zweimal fahren

Twele hatte Gerhard Lehnert mitgebracht, Vorsitzender des Regionalbeirats der Bank. Er ist ehrenamtlich bei der Wunstorfer Tafel tätig. Lehnert hatte deren Vorsitzenden, Frank Löffler, dazu animiert, einen Spendenantrag zu stellen. Mit dem Geld sind die Ehrenamtlichen der Tafel einkaufen gegangen. „Wir mussten zweimal fahren, um alles zum Tafelhaus zu bringen“, sagte Löffler.

Lesen Sie auch: Eon spendet 5000 Euro an die Tafel

Er findet den Berg an Lebensmitteln unglaublich. „Ich bekomme eine Gänsehaut“, sagte Löffler. Der Zeitpunkt sei perfekt, denn vor den Sommerferien bekomme die Tafel meist weniger Lebensmittelspenden der Supermärkte. „Das Regal mit haltbaren Lebensmitteln war gerade ziemlich leer“, sagte Löffler. Da komme die Spende gerade recht. Die Lebensmittel sollen auf drei Ausgabetage verteilt und abgezählt an die Kunden verteilt werden, damit es gerecht zugeht.

Wunstorfer Supermärkte unterstützen die Tafel

Derzeit versorgt die Tafel rund 750 Bedürftige. Bei der Anmeldung bekommen diese einen Ausweis, auf dem auch die Anzahl der Familienangehörigen vermerkt ist. Die Kunden bekommen eine Nummer, damit sie nur an einem bestimmten Tag einkaufen. Coronabedingt dürfen sich aktuell nur drei Kunden gleichzeitig im Laden aufhalten. Alle Supermärkte in Wunstorf unterstützen die Tafel mit Lebensmitteln.

Von Anke Lütjens