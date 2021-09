Die Sanierung der Hagenburger Ortsmitte kann mit Geld aus der Städtebauförderung beginnen. Den Rahmenplan dafür wollen Gemeinde und Planer den Bürgerinnen und Bürgern des Fleckens in einer Versammlung am Mittwoch, 13. Oktober, vorstellen.

An der Steinhuder-Meer-Straße in Hagenburg wird sich einiges tun – wie in der gesamten Ortsmitte auch. Quelle: Thomas Rocho (Archiv)