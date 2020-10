Wunstorf

Die Werbegemeinschaft Wunstorf will darauf verzichten, für dieses Jahr noch verkaufsoffene Sonntage zu beantragen. „Nach Rücksprache und Beratung durch das Ordnungsamt sind wir zu dem Schluss gekommen“, hat der Vorstand am Sonntag an die Mitglieder geschrieben.

Kurzfristige Verbote möglich

Zusätzliche verkaufsoffene Sonntage waren als Möglichkeit diskutiert worden, um die Einnahmeausfälle der Kaufleute wegen der Corona-Krise zu kompensieren. Allerdings zeigte sich, dass mehrere andere Städte solche Aktionstage kurzfristig doch wieder verboten hatten. Die Sorge der Geschäftsleute: Sollten die Kunden dann enttäuscht sein, könnte das auch auf die Händler zurückfallen.

Weihnachtsmarkt in Planung

Zumindest will die Werbegemeinschaft die Geschäfte an den Sonnabenden im Dezember bis 20 Uhr zu öffnen. Sie plant auch weiterhin einen Weihnachtsmarkt, wenn auch in anderer Form. Zu Beginn der Adventszeit wollen die Kaufleute sich zudem am sogenannten Black Weekend mit kleineren Aktionen beteiligen.

Von Sven Sokoll