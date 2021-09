Wunstorf

Die Wetterprognose für das Wochenende ist vielversprechend. Einem Flohmarktbummel steht daher nichts im Wege. Aber auch ein Besuch im Stadttheater lohnt sich. Das und mehr ist am Wochenende, 24. bis 26. September, in Wunstorf los.

Freitag und am Wochenende: 1150 Jahre Wunstorfer Stiftsmusik

Die Stiftskirchengemeinde feiert ihr 1150-jähriges Bestehen. Seitdem wird in der Kirche auch musiziert. Mit einem Festwochenende begeht die Gemeinde dieses Jubiläum. Kammermusik aus Deutschland und Italien erklingt am Freitag ab 19.30 Uhr in der Stadtkirche, Südstraße. Es spielen Anna Melkonyan (Violine) und Arvid Gast (Cembalo und Orgel). Karten kosten 16 Euro, für Schüler, Schülerinnen und Studenten 12 Euro.

Der Höhepunkt ist das Konzert am Sonnabend. Es beginnt um 18.30 Uhr in der Corvinuskirche, Arnswalder Straße, mit einer Einführung von Arno Paduch. Das „Johann Rosenmüller Ensemble“ widmet sich der Wunstorfer Stiftsmusik der Renaissance und des Barocks. Zu hören sind Werke der Wunstorfer Komponisten Wolfgang Striccius und Georg Casper Schürmann. Karten kosten 28/24 Euro, ermäßigt 18/14 Euro.

Für Sonntag, 11 Uhr, steht ein ökumenischer Gottesdienst in der Stadtkirche auf dem Programm. Dieses gestaltet unter anderem die Choralschola „Schola Gregoriana“ unter der Leitung des Hildesheimer Dommusikdirektors Thomas Viezens.

Freitag: Beim Kreativabend verschiedene Techniken ausprobieren

Wer Spaß am Basteln, Nähen oder Werkeln hat, kann verschiedene Techniken beim Kreativabend der Dorfmanufaktur Idensen an der Brinkstraße ausprobieren. Bis zu acht Stationen stehen am Freitag, 24. September, zur Auswahl. Dazu gehören unter anderem eine Perlenkette für den Mundschutz aufzufädeln, kleinere Nähprojekte sowie Dekoratives für den Herbst aus Trockenblumen herzustellen. Der Eintritt kostet 3 Euro. Hinzu kommen Materialkosten. Los geht es um 18 Uhr. Das Ende ist für 21 Uhr geplant.

Freitag: Reisebericht über eine Pilgertour

Die Pilgertour führte von Porto nach Santiago de Compostela. Gudrun Laqua berichtet am Freitag bei einem Glas portugiesischem Wein oder einem alkoholfreien Getränk über ihre Reise. Beginn ist um 19 Uhr im erweiterten Gemeindehaus der Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ in Bokeloh. Da die Kirche nicht geheizt ist, sollte sich Besucherinnen und Besucher warm anziehen. Der Eintritt ist frei.

Freitag und am Wochenende: Ingolf Heinemann stellt im Hotel Cantera aus

In der Ausstellung „Land in Sicht – Lichtblicke“ zeigt Ingolf Heinemann unter dem Motto „Moor und Meer“ 30 großformatige Landschaften und Montagen. Es handelt sich dabei um eine Auswahl von Bildern, die zwischen 1982 und 2019 entstanden sind. Die Werksschau im Hotel Cantera ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Kunstinteressierte melden sich an der Rezeption. Darüber hinaus bietet Ingolf Heinemann Führungen von Gruppen bis zu zehn Teilnehmern an. Anmeldung sind unter (0176) 5050 5291 oder per E-Mail an ingolf.heinemann@gmx.de möglich.

Freitag und am Wochenende: Steinhuder ehren Maler Paul Smalian zum 120. Geburtstag

120 Jahre ist es her, dass Paul Smalian (1901–1974) in Neuruppin geboren wurde. Gleich mit zwei Ausstellungen ehren die Steinhuder nun das Andenken an den Maler. Außer seinem Sohn Karl-Erich und dessen Frau Inge Smalian haben eine ganze Reihe weiterer Steinhuder daran mitgewirkt. Und sie haben Geschichten aus seinem Leben erzählt.

Die Ausstellung in der Kunstscheune, Meerstraße 9, öffnet bis Sonntag, 26. September, mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Die Sonderausstellung im Fischer- und Webermuseum, Neuer Winkel 8, läuft sogar bis zum 31. Oktober. Dort sind die Öffnungszeiten dienstags bis sonnabends von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder.

Sonnabend: Das Kinder- und Jugendzentrum lädt zum Flohmarkt ein

Das Kinder- und Jugendzentrum „Der Bau-Hof“ öffnet am Sonnabend sein Gelände an der Maxstraße für einen Flohmarkt. Alle Stände werden auf dem gesamten Areal aufgebaut, sodass Besucher mit viel Abstand zwischen 14 und 16 Uhr stöbern und kaufen können.

Sonnabend: Reger Handel auf dem Sportplatzgelände erlaubt

Der TSV Mesmerode lädt für Sonnabend zum Kindersachen-Flohmarkt auf seiner Sportanlage ein. Handelnde bieten alles rund ums Kind zwischen 10 und 14 Uhr an. Der Organisator des Flohmarkts, der TSV Mesmerode, grillt und baut ein Kuchenbüffet auf.

Sonnabend: Netzwerk-Treffen für hochsensible Kinder und ihre Eltern

Zu einem Austausch hochsensibler Kinder und ihren Eltern lädt das Netzwerk – Zentrum für schulnahe Beratung, Begegnung und Therapie – des evangelischen Schulwerks für Sonnabend in seine Räume am Nordbruch 2 ein. Mitorganisatorin ist Ann-Katrin Fischer, Fachkraft für Hochsensibilität mit einer Beratungspraxis in Suthfeld. Die Nachmittagsveranstaltung für hochsensible Kinder, Jugendliche und ihre Eltern dauert von 14 bis 17 Uhr.

Caroline Klütsch (links) und Magdalena Steinlein spielen in "SMS für dich" Quelle: Komödie am Altstadtmarkt

Sonnabend: Kulturring Wunstorf präsentiert Romanze „SMS für dich“

Der Kulturring Wunstorf zeigt am Sonnabend eine komödiantische Romanze. „SMS für dich“ nach dem Roman von Sofie Cramer beginnt um 20 Uhr im Stadttheater. Die Komödie am Altstadtmarkt Braunschweig gastiert mit der Produktion in Wunstorf.

Karten kosten im freien Verkauf 25 Euro, ermäßigt gegen einen entsprechenden Nachweis 10 Euro. Karten sind bei Proticket unter www.proticket.de/wunstorf oder unter Telefon (0231) 9172290 zu bestellen. Der Kulturring hat sein Büro am Stadttheater montags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie dienstags und freitags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Vorverkaufsstellen sind die Buchhandlung Weber und die Touristinfo Steinhude.

Sonntag: Gemeinsamer Gottesdienst mit Partnerschaftskreis aus Südafrika

Der Partnerschaftsgottesdienst am Sonntag in der Petruskirche in Steinhude steht unter dem Motto „Separated, but joint in faith“. Er wird gemeinsam über Zoom ab 10 Uhr mit dem Kirchenkreis Kgetleng in Südafrika gefeiert. Beide Kirchenkreise haben ihn gemeinsam vorbereitet. Den Gottesdienst des Partnerschaftskreises Südafrika der Schaumburg-Lippischen Landeskirche leitet Pastor Karsten Dorow.

Von Rita Nandy