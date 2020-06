Wunstorf

Eine 79-jährige Autofahrerin hat mit ihrem VW Golf am Sonnabend gegen 15.30 Uhr eine Lücke auf einem Parkplatz an der Industriestraße gesucht und dabei eine 19 Jahre alte Fußgängerin übersehen. Bei dem Zusammenstoß stürzte die junge Frau und verletzte sich leicht am Bein. Ihr Einkaufswagen rollte noch gegen einen geparkten Škoda.

Von Sven Sokoll