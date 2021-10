Das ist am Wochenende, 8. bis 10. Oktober, in Wunstorf los.

Wunstorf

Ob drinnen oder draußen: Das Veranstaltungsprogramm für das Wochenende, 8. bis 10. Oktober, bietet jede Menge Abwechselung. Das Angebot reicht vom Herbstfest über Flohmarkt bis hin zum gemeinsamen Singen.

Freitag: Sigwardskirche im Dunkeln fotografieren

Der Freundeskreis Sigwardskirche ermöglicht ab 20 Uhr wieder Nachtfotografie in der Kirche. Zwei Außenstrahler schaffen eindrückliche und unvergessliche Aufnahmen im Innenraum. Die Personenzahl ist begrenzt. Fotografen melden sich über die Homepage unter sigwardskirche.de/Nachtfotografie an. Die Teilnahme ist kostenlos.

Wochenende: Drei Künstler gestalten „Feuer.Form.Farbe“

Die Künstler Jutta Wildhagen, Sabine Martin und Hans-Dieter Isler stellen in der Kunstscheune Steinhude unter dem Titel „Feuer.Form.Farbe“ gemeinsam aus. Zu sehen sind Malerei, Keramik und Schmiedearbeiten. Die Scheune, Meerstraße 9, ist freitags von 14 bis 18 Uhr sowie am Wochenende und Feiertagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Besuchszeiten können unter Telefon (0162) 1072403 vereinbart werden. Der Eintritt ist frei.

Wochenende: Steinhuder ehren Maler Paul Smalian zum 120. Geburtstag

120 Jahre ist es her, dass Paul Smalian (1901–1974) in Neuruppin geboren wurde. Mit einerSonderausstellung ehren die Steinhuder nun das Andenken an den Maler. Außer seinem Sohn Karl-Erich und dessen Frau Inge Smalian haben eine ganze Reihe weiterer Steinhuder daran mitgewirkt. Und sie haben Geschichten aus seinem Leben erzählt.

Die Ausstellung im Fischer- und Webermuseum, Neuer Winkel 8, läuft bis zum 31. Oktober. Dort sind die Öffnungszeiten dienstags bis sonnabends von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder.

Für Künstlerin Annette Wendt stellt das vor der Stadtkirche aufgemalte Hüpfspiel eine Erinnerung dar. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

Wochenende: Annette Wendt lädt zur Schatzsuche ein

Eine Installation mit dem Titel „Schatzsucher*innen“ hat die Künstlerin Annette Wendt in der Stadtkirche aufgebaut. Der Besuch der Kunstinstallation ist am Sonnabend, 15 bis 18 Uhr, und Sonntag, 12 bis 18 Uhr, möglich.

Sonnabend: Verein KRuG und Geschäftsleute organisieren Herbstfest

Mal- und Bastelstände, Aktionen für Kinder, Livemusik sowie Essen und Getränke: Das alles erwartet Besucher beim Herbstfest des Vereins Kultur-Raum und örtlicherr Geschäftsleute. Das ist für Sonnabend, 9. Oktober, von 15 bis 18.30 Uhr in der Blumenauer Ladenzeile an der Hasselhorster Straße geplant.

Sonnabend: 1. FC Wunstorf will Typisierungsmeister werden

Ein Team des Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellenspender-Registers ist beim Landesliga-Fußballspiel des 1. FC Wunstorf gegen den TSV Barsinghausen am Sonnabend zwischen 12 und 15 Uhr zu Gast im Barne-Stadion, Rudolf-Harbig-Straße 7. Der Wunstorfer Verein beteiligt sich an der Typisierungsmeisterschaft, um potenzielle Lebensretter zu finden.

Sonnabend: Klosterkirche Loccum wird zum Planetarium

Eine Uraufführung können Zuhörer in der Klosterkirche Loccum erleben. Komponist Christian Scheel beschäftigt sich am Sonnabend ab 20 Uhr in seinem Werk „#atnox“ mit der Beziehung zwischen Weltall und Mensch. Ein Vokalensemble, ein Bariton und ein Instrumentalensemble mit Orgel, Saxofonen, Harfen sowie einem neuen digitalen Instrument, dem Haken Continuu Mini, sorgen für sphärische Klänge. Ein aufwendiges Licht- und Bilddesign verwandelt die Klosterkirche nach Angaben des Kultour-Vereins Rehburg-Loccum in eine Art Planetarium.

In der Klosterkirche Loccum steht die Uraufführung des Weltraum-Oratoriums "#atnox" auf dem Programm. Quelle: Beate Ney-Janssen (Archiv)

Sonntag: ADFC radelt zur Weser

Der ADFC-Wunstorf bietet für Sonntag eine geführte Radtour zur Weser an. Durch das Straßendorf Auhagen werden die Rehburger Berge umradelt. Ab späten Nachmittag geht es über den Weserradweg nach Minden und von dort zurück mit der S-Bahn. Die Streckenlänge beträgt circa 70 km. Radelnde müssen ihre Verpflegung mitbringen. Eine Kaffeepause ist geplant. Für Teilnehmende gilt die 3-G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). Treffpunkt ist am Bahnhof Wunstorf/Ausgang ZOB um 9.30 Uhr. Eine Anmeldung und Mitgliedschaft im ADFC sind nicht erforderlich. Nachfragen können per E-Mail an E.Marquard@adfc-hannover.de gestellt werden.

Sonntag: Flohmarktstände verteilen sich über ganz Luthe

Bei einem gemütlichen Sonntagsspaziergang lässt sich am Sonntag an zahlreichen Flohmarktständen entspannt stöbern und kaufen. Wer seine Waren vor der Haustür verkauft, ist auf einer Karte zusammengestellt. Das Gebiet erstreckt sich vom Adlerhorst über Ahornstraße, Bürgermeister-Ohlendorf-Weg bis hin zur Schloß-Ricklinger-Straße. Der Dorf-Rundgang-Flohmarkt dauert von 10 bis 18 Uhr.

Sonntag: Einfach mal Danke sagen

Die Kirchengemeinde in Bokeloh feiert am Sonntag ab 11 Uhr einen Open-Air-Erntedankgottesdienst im Kirchgarten, An der Kreuzkirche 11. Die Kinderkonfirmanden des Butteramtes sagen, wofür sie sich bedanken. Am Programm wirkt auch der Projektchor unter der Leitung von Gudrun Laqua mit. Im Anschluss sind auf einer Pflanzenbörse Stauden erhältlich. Zudem können Besucherinnen und Besucher Ableger und Erfahrungen austauschen. Pastorin Susanne von Stemm bittet um Anmeldungen unter Telefon (05037) 9696655 oder per Mail an susanne.vonstemm@evlka.de.

Sonntag: Gemeinsames Singen im Bürgerpark

Gemeinsames Singen wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden aus und stärkt Lunge sowie das Immunsystem. Zum Welttag der seelischen Gesundheit laden dazu der Kneipp-Verein Wunstorf und Kultur im Bürgerpark ein. Die kostenlose Veranstaltung am Sonntag mit Wilfried Strobel und Heiner Witte beginnt um 16 Uhr im Bürgerpark. Liedtexte werden verteilt. Um Anmeldung über die Homepage www.kultur-im-buergerpark.de oder per Mail an anmeldung-kib@nortech.de wird gebeten.

Von Rita Nandy