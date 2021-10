Das ist am Wochenende, 1. bis 3. Oktober, in Wunstorf los.

Wunstorf

Die evangelischen Kirchengemeinden planen für dieses Wochenende besondere Gottesdienste. Aber auch sportliche Betätigung steht auf dem Programm. Und wer will, kann bayerische Spezialitäten in Wunstorf genießen.

Freitag und Sonnabend: TSV Kolenfeld nimmt Sportabzeichen ab

Zu zwei Sportabzeichen-Tagen lädt der TSV Kolenfeld ein. Den Auftakt machen am Freitag Drei- bis Sechsjährige. In der Turnhalle können sie von 15.30 bis 17 Uhr das Minisportabzeichen ablegen, für das sie insgesamt sechs Stationen absolvieren müssen. Kinder ab sechs Jahren, Erwachsene und ganze Familien und Firmen sind dann am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr willkommen, außer in der Halle auch auf dem Freigelände. Alle Disziplinen aus Leichtathletik und Turnen können an dem Tag abgelegt werden. Für das Schwimmen und das Radfahren sind aber gesonderte Termine notwendig.

Freitag: Sigwardskirche im Dunkeln fotografieren

Der Freundeskreis Sigwardskirche ermöglicht wieder Nachtfotografie in der Kirche. Zwei Außenstrahler schaffen eindrückliche und unvergessliche Aufnahmen im Innenraum. Die Personenzahl ist begrenzt. Fotografen melden sich über die Homepage unter sigwardskirche.de/Nachtfotografie an. Die Teilnahme ist kostenlos.

Freitag und Wochenende: Drei Künstler gestalten „Feuer.Form.Farbe“

Die Künstler Jutta Wildhagen, Sabine Martin und Hans-Dieter Isler stellen in der Kunstscheune Steinhude unter dem Titel „Feuer.Form.Farbe“ gemeinsam aus. Zu sehen sind Malerei, Keramik und Schmiedearbeiten. Die Scheune, Meerstraße 9, ist freitags von 14 bis 18 Uhr sowie am Wochenende und Feiertagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Besuchszeiten können unter Telefon (0162) 1072403 vereinbart werden. Der Eintritt ist frei.

Freitag: BUND-Ortsgruppe diskutiert über aktuelle Themen

Mit Themen des Natur- und Umweltschutzes und damit verbunden die Trassenführung der Bahn sowie die Nordumgehung, Schottergärten und Blühflächen der Stadt beschäftigt sich die BUND-Ortsgruppe am Freitag. Interessierte treffen sich am Freitag ab 18 Uhr auf dem Gelände des Kinder- und Jugendzentrums Der Bau-Hof, Maxstraße 45. Sprecher Frank Hessing bittet um Anmeldung unter Telefon (05031) 959003.

Sonnabend: Yogakurs startet

Katja Murphy bietet einen neuen Yogakurs an. Er startet am Sonnabend um 9 Uhr in der Sporthalle der Grundschule Bokeloh, Am Eichkamp 8. Der Kurs endet am 4. Dezember. Die Gebühr beträgt 30 Euro. Mitglieder des TSV Bokeloh, TSV Mesmerode und MTV Idensen zahlen nur 20 Euro.

Sonnabend: Regionaldiakonin wird in ihr Amt eingeführt

Louisa Stölting kümmert sich bereits seit 13 Monaten um die Jugendarbeit im Gemeindeverband Südland des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf. Bei einem Jugendgottesdienst am Sonnabend in der Kolenfelder Kirche, Kirchdamm, wird die Regionaldiakonin nun auch offiziell in ihr Amt eingeführt. Er beginnt um 17 Uhr.

Die Wunstorfer Auetaler spielen beim Oktoberfest im Restaurant „meat & eat“ Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

Sonnabend: Oktoberfest mit den Auetalern feiern

Für Wiesnfest-Stimmung sorgen die Wunstorfer Auetaler am Sonnabend ab 18 Uhr. Das Restaurant „meat & eat“, Adolph-Brosang-Straße 32, liefert am Büffet die passenden bayerischen Spezialitäten. Wer dort im Dirndl oder Lederhose erscheint, erhält eine Überraschung. Reservierungen sind per Telefon unter (05031) 95290 sowie per Mail an cantera@hotel-wiegand.de möglich.

Sonntag: Kirchengemeinde feiert Erntedank

Die Kirchengemeinde Idensen-Mesmerode feiert am Sonntag einen Erntedankgottesdienst. Los geht es um 10.30 Uhr in der Neuen Kirche, An der Sigwardskirche, in Idensen. Dem schließt sich die Gemeindeversammlung an. Danach ist Zeit für Gespräche bei einer heißen Suppe. Um Anmeldung über die Homepage unter www.kirche-idensen.de wird gebeten.

Sonntag: Müllsammeln rund ums Wunstorf Elements

Die Facebook-Gruppe „Wir sind Wunstorf – Gemeinsam sind wir stark“ trifft sich am Sonntag, 14 Uhr, auf dem Parkplatz des Wunstorf Elements, Rudolf-Harbig-Straße, zum gemeinsamen Müllsammeln. Dieses Mal sollen das Barnewäldchen und der Spielplatz gesäubert werden. Das Organisationsteam stellt Handschuhe, Desinfektionsmittel und Müllsäcke. Piekser und Greifer sind mitzubringen.

Sonntag: Vernissage in der Stadtkirche

Eine Installation mit dem Titel „Schatzsucher*innen“ hat die Künstlerin Annette Wendt im Forum der Stadtkirche aufgebaut. Damit eröffnet sie ein interaktives Kunstprojekt zum Stifts- und Stadtjubiläum. Die Vernissage beginnt am Sonntag, 3. Oktober, um 17 Uhr.

Von Rita Nandy