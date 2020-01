Wunstorf

Kunst oder Musik? Am Freitag öffnet eine neue Ausstellung in der Kunstscheune in Steinhude. Im Stadttheater unterhält das Theater Libri die ganze Familie mit ihrem Musical „Pinocchio“. Eine Facebookgruppe lädt zum gemeinsamen Müllsammeln ein. Das und mehr ist am Wochenende in Wunstorf los.

Freitag: Franz-Josef Küster präsentiert „Farben, Linien, Flächen“

Künstler Franz-Josef Küster stellt erstmals in der Kunstscheune Steinhude aus. Das Motto seiner Ausstellung lautet „Farben, Linien, Flächen“. Die Vernissage beginnt am Freitag um 19 Uhr. Am Wochenende ist die Werkschau zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet.

Freitag: Schau zeigt Impressionen aus Grönland

Der Globetrotter und Fotograf Reinhard Pantke präsentiert am Freitag in der Abtei eine Dia- und Filmshow über Grönland. Dabei zeigt er Impressionen, die er selbst in den vergangenen zwei Jahren in Grönland aufnehmen konnte. Um 19.30 Uhr beginnt er seine Vorführung.

Sonnabend: „Pinocchio“ kommt als Musical auf die Bühne

Die Abenteuer von Pinocchio sind am Sonnabend ab 15 Uhr im Stadttheater Wunstorf zu erleben. Das Theater Liberi inszeniert die Geschichte der berühmten Holzpuppe als Musical für die ganze Familie.

Sonntag: Gottesdienst über Gerechtigkeit

Die Kirchengemeinde Idensen lädt für Sonntag zu einem Gottesdienst mit dem Thema Gerechtigkeit ein. Dabei kommen ab 10.30 Uhr nicht nur lokale und globale Ungerechtigkeiten zur Sprache. Vielmehr geht es auch um die Frage, was Einzelne zur Gerechtigkeit beitragen können. Die Diskussion kann anschließend beim Kirchencafé fortgeführt werden.

Sonntag: Facebookgruppe sammelt Müll

Die Facebookgruppe „Wir sind Wunstorf – gemeinsam sind wir stark“ möchte am Sonntag das Wäldchen und den Abenteuerspielplatz am Wunstorf Elements säubern. Wer mitmachen möchte, kommt um 13.45 Uhr zum Schwimmbad-Parkplatz an der Rudolf-Harbig-Straße. Greifer und Piekser müssen mitgebracht werden. Die Organisatoren stellen Handschuhe und Müllsäcke zur Verfügung.

Wie wird das Wetter?

Eine Vorschau auf das Wetter am Wochenende.

Und was tun bei Regen?

Ob das Fischer- und Webermuseum in Steinhude, das Spielzeugmuseum in Garbsen oder das Museum auf dem Fliegerhorst – es wird einiges geboten. Hier sind unsere Tipps für schlechtes Wetter.

Von Rita Nandy