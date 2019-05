Wunstorf

Über Langeweile braucht keiner zu klagen. Von Poolparty, Grillen unterm Maibaum, Theater über Ausstellungseröffnung reicht das vielfältige Angebot. Das und noch viel mehr ist am Wochenende, 3. bis 5. Mai, in Wunstorf los.

Freitag: Projekt Kurze Wege stellt sich vor

Das Projekt Kurze Wege öffnet seine Türen für Besucher am Freitag von 15 bis 18 Uhr. Sie können sich unter anderem über die für August geplante Sommerfreizeit für Jugendliche informieren. Außerdem präsentiert die Einrichtung an der Barnestraße 52 ihr Angebot für Kinder und Jugendliche.

Freitag bis Sonntag: Bahner-Austellung in der Kunstscheune

Zehn Künstler aus der hannoverschen Gruppe „Bildende Kunst“ in den Bahner-Stiftungen BSW und EWH zeigen ihre Werke in der Steinhuder Kunstscheune. Die Ausstellung „Kunst & Bewegt & Meer“ ist am Freitag zwischen 14 und 18 Uhr sowie an den Wochenenden von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Termine können unter Telefon (01 62) 1 07 24 03 vereinbart werden. Die Einrichtung im Scheunenviertel, Meerstraße 9, wird von Steinhuder Meer Tourismus GmbH und Verkehrsverein betrieben.

Sonnabend: Instrumentenvorstellung in der Musikschule

Zur Instrumentenvorstellung lädt die Musikschule Wunstorf für Sonnabend ein. Das Angebot lockt zweimal im Jahr zahlreiche Familien in die Hindenburgstraße 25a. In der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr können Kinder und andere Interessenten fast alle Instrumente ausprobieren, für die in der Musikschule Unterricht angeboten wird. Zahlreiche Instrumentallehrer sind vor Ort, um die Teilnehmer fachkundig anzuleiten und zu beraten. Über Organisation, Kosten und eventuelle Wartezeiten informieren Mitarbeiter des Sekretariats. Dort können sich Schnellentschlossene auch gleich anmelden. Weitere Informationen gibt es auf: www.musikschule-wunstorf.de.

Sonnabend: Poolparty im Wunstorf Elements

Zur Poolparty für die ganze Familie treffen sich Wasserratten am Sonnabend von 15 bis 17 Uhr im Wunstorf Elements, Rudolf-Harbig-Straße. Das Animationsteam der Bäderbetriebe hat verschiedene Aktionen geplant: Mit dem Laufball können Besucher über das Wasser rollen, eine Schwimminsel entern und ins Wasser rutschen. Es gilt der normale Eintrittspreis.

Sonnabend: Für immer Disco im Stadttheater

Eine letzte Gelegenheit die Laienspielgruppe Großenheidorn mit ihrem Stück „Für immer Disco“ zu erleben, gibt es am Sonnabend. Der Angriff auf die Lachmuskeln startet um 19 Uhr im Stadttheater. Zur Premiere gab es reichlich Applaus. Restkarten sind für 11,85 Euro zuzüglich Gebühr im Ticketshop der HAZ/NP, Mittelstraße 5, im Tui-Reisebüro, Lange Straße 41, bei Home Einrichtung, Lange Straße 12 a und in der Buchhandlung Weber, Lange Straße 22, sowie in Großenheidorn bei Blümchen-Floristik, Bergstraße, in Steinhude im Filou an der Bleichenstraße und bei Goslar, Vor dem Tore 4, erhältlich.

Sonnabend: Vortrag über das Insektensterben

„Was tun gegen das Insektensterben?“ heißt es am Sonnabend bei einer Informationsveranstaltung von 19 bis 21 Uhr im Naturpark Infozentrum, Am Graben 4 bis 6, in Steinhude.

Sonntag: Schützen messen sich im Dreikampf

Der Schützenverein Steinhude plant für Sonntag einen Dreikampf. Die Teilnehmer können zwischen 9 und 12.30 Uhr eine Runde auf dem Minigolfplatz absolvieren und in der Gaststätte Karins Boot kegeln. Nach dem Schießen zwischen 14 und 16.30 Uhr im Schützenheim folgt die Siegerehrung.

Sonntag: ADFC radelt entlang der Weser

Die Ortsgruppe Wunstorf des ADFC trifft sich am Sonntag zu einer rund 67 Kilometer langen Tour. Zunächst geht es mit der Bahn nach Minden. Von dort führt die Fahrt entlang der Weser nach Petershagen. Weiter geht es Richtung Nienburg. Verpflegung muss mitgenommen werden. Eine Einkehr ist vorgesehen. Teilnehmer treffen sich um 9 Uhr am Bahnhof Wunstorf, Ausgang ZOB.

Sonntag: Neuer Trauertreff entsteht

Der Sozialverband Großenheidorn lädt für Sonntag zum Auftakt seines neuen Trauertreffs ein, der um 10 Uhr im Café Nok-Nok an der Dorfstraße mit einem gemeinsamen Frühstück beginnt. Die Idee ist, dass Betroffene sich einmal im Monat austauschen können. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Sonntag: Oldtimertreffen im Scheunenviertel

Zum 15. Mal lädt der Automobilclub Wunstorf und Umgebung zu seinem Oldtimertreffen im Steinhuder Scheunenviertel ein. Am Sonntag, zwischen 10 und 17 Uhr, wollen die Automobilfreunde vor allem Fahrzeuge aus den achtziger Jahren zeigen.

Sonntag: Flohmarkt und Grillen unterm Maibaum

Zum Grillen unterm Maibaum lädt die AG Zukunft Bokelohs für Sonntag die Bewohner des Butteramts und Gäste ein. Von 11 bis 15 Uhr gibt es einen Flohmarkt, Spiel, Spaß und Unterhaltung auf dem Schützenplatz, Schaumburger Straße. Bei Kaffee, Kuchen, kalten Getränken und Bratwurst besteht die gern genutzte Gelegenheit, Nachbarn und Bekannte zu treffen. Vertreter der beiden Kirchengemeinden und Vereine bieten einen Bummel entlang der Flohmarktstände an. Wer spontan noch seinen Stand aufbauen möchte, bringt 5 Euro und eine Kuchenspende mit. Anmeldungen nimmt Renate Goslar unter Telefon (050 31) 137 14 entgegen.

Sonntag: Gedok eröffnet Ausstellung auf dem Wilhelmstein

Die dritte Ausstellung der Gedok (Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnenvereine aller Kunstgattungen) auf der Insel Wilhelmstein steht unter dem Titel „angesichts –NOLI ME TANGERE“. Rühr mich nicht an, lautet die Botschaft über dem Eingang der Festung. Die Eröffnung ist am Sonntag, 12 Uhr. Zur Einführung spricht Kunsthistorikerin Carmen Putschky. Die musikalische Gestaltung übernimmt Musikstudentin Yvonne Schwitalla (Saxophon). Die Künstlerinnen lassen die fünf Glashäuser wieder zu Anziehungspunkten für einen Rundgang über die Insel werden. Informationen zur Überfahrt gibt es im Internet unter www.steinhuder-personenschifffahrt.de.

Sonntag: Flohmarkt in Kita St. Gertrud

Der Elternbeirat der Kita St. Gertrud, Heinrichstraße 18, lädt für Sonntag zu einem Flohmarkt ein. An 40 Ständen finden Besucher von 14 bis 16 Uhr Kinderkleidung, Spielsachen und Bücher sowie Kaffee und Kuchen. Der Erlös ist für Zwecke der Kita gedacht.

Sonntag: Militärseelsorger spricht in der Sigwardskirche

Der hannoversche Militärdekan Martin Jürgens spricht am Sonntag ab 17 Uhr in der Idenser Sigwardskirche in der Reihe „Die Kirche bleibt im Dorf“. Als Seelsorger hat der 54-Jährige Soldaten auch in Bosnien, Afghanistan und im Kosovo betreut. Er wird darüber sprechen, wie die „Kirche im Dorf“ unter den schwierigen Bedingungen eines Auslandseinsatzes gestaltet werden kann.

