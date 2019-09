Zum Altstadtfest in Wunstorf locken Musik und Entenrennen

Wunstorf

Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Das Organisationsteam, Werbegemeinschaft, Adis Bajric vom La Sol und Getränke Heidorn, hat ein attraktives Programm für das Altstadtfest in der Wunstorfer Innenstadt zusammengestellt. Los geht es am Freitag, 6. September, 19 Uhr, mit Deutschrock der Band Hertzschlag im Rathausinnenhof. Es folgt Tribute To Status Quo, und ab 23.45 Uhr sorgt das La Sol-Smash DJ Team für Stimmung. Vor der Stadtkirche eröffnet Eispilot um 19.30 Uhr das Programm. Ab 20.45 Uhr übernehmen die Testicles die Bühne.

Die Band Eispilot eröffnet am Freitag, 6. September, um 19.30 Uhr das Altstadtfest auf der Bühne vor der Stadtkirche . Quelle: privat

Entenrennen auf der Südaue

Am Sonnabend schwimmen Enten um 13 und 14 Uhr erstmals auf der Südaue um die Wette. Unterstützt wird die Aktion von den Jugendlichen des Technischen Hilfswerks. Das Ziel ist der Bereich vor dem Modehaus Kolossa. Enten sind bei Edeka Kappe sowie vor Ort erhältlich. Das Bühnenprogramm startet gegen 14.30 Uhr mit einer Vorführung des Tanzcenters Wunstorf. Sportlich geht es weiter mit Darbietungen der Tanzgruppe des TSV Bordenau und des Rainbow Parcs. Ab 15 Uhr spielt die Green River Gang. Es folgen Fire in the Kitchen (18.30 Uhr) und Borderline (20.30 Uhr). Im Rathausinnenhof rocken Eispilot (19 Uhr), die Band Mit 18 (20.15 Uhr) und das La Sol DJ-Team (0.30 Uhr) die Bühne.

Von Rita Nandy