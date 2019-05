Wunstorf

25 junge Streicher der Musikschule Wunstorf stellen am Sonntag, 19. Mai, ihr Können unter Beweis. „Vielsaitig“ heißt das vielseitige Programm, das die Camerata Capriccio den jungen und älteren Zuhörern in der Kirche des Klinikums der Region Hannover, Südstraße 25, ab 18 Uhr bietet. Das Orchester wird von Musikschullehrerin Elisabet Heineken geleitet.

Die Musiker werden bei vielen Titeln von einem Schlagzeuger unterstützt. Mit seiner Liedauswahl möchte das Ensemble vor allem auch das jüngere Publikum ansprechen. Die Musiker spielen beispielsweise Filmmusik aus „Fluch der Karibik“. Zu hören ist auch ein Best of Abba. „Neun mehr oder weniger poppige Stücke werden von klassischen Klängen eingerahmt“, schreibt Musikschullehrer Albrecht Drude in der Konzertankündigung. Der Eintritt ist frei.

Von Rita Nandy