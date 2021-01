Luthe

Die Polizei sucht den Verantwortlichen dafür, dass ein Auto am Freitag, 8. Januar, zwischen 6 und 16.30 Uhr in Luthe beschädigt worden ist. Der Wagen stand in der Zeit an einem Weg, der den Kornblumenweg mit einer Hinterbebauung verbindet. Am vorderen rechten Kotflügel war ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden, nachdem wohl ein anderes Fahrzeug mit dem geparkten zusammengestoßen war und der Fahrer weiterfuhr. Das Kommissariat Wunstorf hofft, dass sich mögliche Zeugen unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15 bei den Beamten melden.

Von Sven Sokoll