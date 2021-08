Wunstorf

Auf dem Parkplatz In der Straße In den Ellern ist ein geparkter VW Bora am Donnerstag, 26. August, zwischen 9.30 und 16.30 Uhr beschädigt worden. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Ermittler der Polizei haben noch keine näheren Hinweise auf den Typ und die Farbe des Fahrzeugs, mit dem der VW getroffen wurde. Zeugen sollen sich deshalb unter Telefon (05031) 9530115 bei der Polizei melden.

Von Sven Sokoll