Wunstorf

Zwei Männer sind in der Nacht zu Freitag, 18. Dezember, mit dem Schrecken davongekommen. Ein 25-Jähriger wollte gegen Mitternacht seinen Lkw auf der Landesstraße 392 vor der Autobahnauffahrt Kolenfeld wenden. Dazu fuhr er in einen Feldweg. Beim Einbiegen in die Landesstraße 392 in Fahrtrichtung Wunstorf übersah er einen VW-Fahrer.

VW schleudert aufs Feld

Der 25-jährige Wunstorfer versuchte noch mit auszuweichen. Dennoch touchierte er leicht den Lkw, kam von der Straße ab und auf dem benachbarten Feld zum Stehen. Dabei riss die Ölwanne auf. Die Feuerwehr Kolenfeld fing die ausgelaufenen Betriebsmittel auf. Ebenso wurde die Untere Wasserbehörde alarmiert. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf rund 10.000 Euro.

Von Rita Nandy