Hagenburg

Bei einen Unfall auf der Bundesstraße 441 in Hagenburg sind am Mittwoch gegen 16.30 Uhr vier Autos zum Teil erheblich beschädigt worden. Von den insgesamt sieben Personen in den Fahrzeugen wurde nach Angaben der Polizei aber niemand verletzt.

Eine 18-Jährige war mit ihrem Opel auf der Altenhäger Straße in Richtung Loccum unterwegs gewesen und hatte einen vor ihr haltenden Peugeot übersehen – offenbar, weil sie von einer Radfahrergruppe abgelenkt worden war. Sie fuhr mit dem Opel auf den Peugeot auf. Dieser schob durch die Wucht auch noch einen Skoda auf einen davor stehenden weiteren Opel auf.

Von Sven Sokoll