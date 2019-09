Steinhude

Eine Anliegerin hat in der Ratssitzung am Dienstag erneut die umstrittene Wegführung des Uferwegs in der Einwohnerfragerunde hinterfragt. Der Weg soll eine Verbindung der Hafenstraße mit dem Nordlandgelände schaffen, um Touristen mehr Uferfläche zu bieten. Die Flächen dafür gehören zum Steinhuder Meer, damit a...