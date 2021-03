Wunstorf

Der TuS Wunstorf bringt seine Mitglieder in Schwung. Übungsleiterinnen und Übungsleiter haben zahlreiche kreative digitale Sportangebote entwickelt. Einige Übungsvideos stehen sogar allen Internetnutzern kostenfrei zur Verfügung.

Sportliche Rallye führt entlang der Aue

Für die Jüngsten gibt es Yoga, Bewegungsgeschichten und die Vorlage für einen Würfel zum Selbstbasteln mit verschiedensten Aktivitäten darauf. Mit dabei sind beispielsweise Kniebeugen und Hampelmann. Die Tanzsparte hat Videos zum Mittanzen für Drei- bis Zwölfjährige zu beliebten Kinderliedern erstellt. Eine sportliche Rallye führt von der Stadtschule über die IGS und wieder zurück.

TuS Wunstorf bietet Bewegungsparcours in seiner Halle an

Und sollte das Wetter mal nicht mitspielen, gibt es ab Montag, 8. März, einen Bewegungsparcours in der vereinseigenen Halle an der Rudolf-Harbig-Straße. Dieser ist für Kinder bis etwa acht Jahren gedacht. An vier Tagen steht diese Bewegungsmöglichkeit zeitgleich für je einen Haushalt zur Verfügung. Nähere Infos dazu folgen auf der Homepage www.tus-wunstorf.de.

Neue Wanderrouten und Bewegungsreisen für die Kleinsten

Statt Eltern-Kind-Turnen können die unter Dreijährigen eine Reise ins Blumen- oder Brückenland unternehmen. Für Erwachsene und Jugendliche gibt es Mitmachtänze, entspannende Yogaübungen, Gymnastik und neue Wanderrouten.

Schachspieler belegen derzeit zweiten Platz

Die Karateka des Vereins trainieren dienstags gemeinsam über die Zoom-Plattform. Die Trampolinturnerinnen und -turner treffen sich zum Onlinetraining jeweils freitags. Zudem hat der Spartenvorstand den rund 80 Aktiven einen Brief mit einer Wildblumensamenmischung zugeschickt. Erste Fotos der erfolgreichen Aussaat sind auf der Unterseite Trampolin zu sehen. Die Schachspieler treten derzeit zumindest online in einem Vier-gegen-vier-Turnier an. Nach drei Punktspielen belegen sie den zweiten Platz. Für die Jazz- und Modern-Dance-Formationen heißt es noch hoffen und bangen. Der TuS plant, Ende April ein Turnier für den Ligabereich Nord/Ost auszurichten.

Tanzsparte erhält Förderpreis

Die Tanzsparte durfte sich über den Förderpreis des Breitensports des Niedersächsischen Tanzsportverbandes freuen. Damit honorierte er den Erfolg der Tanzpaare bei seiner Breitensportserie. „Die Wunstorfer Tänzerinnen und Tänzer konnten die Serie durch ihre guten Leistungen bereits zweimal für sich entscheiden“, heißt es auf der Homepage als Begründung.

Olaf Reichenbächer von der Tanzsparte und Gerhard Jentsch vom Vorstand des TuS Wunstorf freuen sich über den sanierten Hallenboden in der Vereinshalle. Quelle: Anke Lütjens

Mitglieder halten Verein die Treue

Die ersten Schritte vor dem erneuten Lockdown konnten die Tänzerinnen und Tänzer bereits auf dem neuen Tanzparkett in der vereinseigenen Halle machen, berichtet Gerhard Jentsch, der als stellvertretender TuS-Vorsitzender für den Bereich Verwaltung und Wirtschaft zuständig ist. Er freut sich, dass es trotz des reduzierten Angebots aufgrund der Corona-Pandemie zu keiner Kündigungswelle gekommen sei.

Newsletter über die Homepage abonnieren

In dem jüngst erschienenen Newsletter erklärt Kassenwart Andreas Kranz, warum es nicht möglich ist, dass der Verein seinen Beitrag senkt. Dem müssten die Mitglieder zustimmen. Der Vorstand hat die Delegiertenversammlung coronabedingt aber erst einmal in den Sommer/Spätsommer verschoben. Wer sich für die Arbeit des mit rund 2300 Mitgliedern größten Wunstorfer Vereins interessiert, kann über die Homepage auch den Newsletter abonnieren.

Von Rita Nandy