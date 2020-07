Steinhude

Aufgrund der großen Nachfrage bietet das Standesamt Wunstorf dauerhaft Zusatztermine für Trauungen auf der Insel Wilhelmstein an: Montags, dienstags und mittwochs jeweils um 14 Uhr. Für die Sonnabende hatte die Stadt die Zahl der Trauungen von zwei auf drei aufgestockt. Trotzdem sind die regulären Trautermine – jeder dritte Sonnabend im Monat – ausgebucht. Auch für 2021 sind bereits 20 Prozent der Wochenendtermine reserviert.

Bei der offiziellen Premiere am Sonnabend hatten sich drei Paare unter freiem Himmel auf der Insel trauen lassen. Drei Trauungen sind aber nur sonnabends möglich. Unter der Woche steht dem Standesamt nur eine Schiffstour für die Hochzeitsgesellschaft zur Verfügung.

Bei Regen geht’s ins Trauzimmer der Festung

Freiluft-Trauungen auf dem Wilhelmstein gab es in der Stadt bisher noch nicht. „Diese Idee hatte mein Standesbeamter Thorsten Hildebrandt. Ich habe den Vorschlag sofort unterstützt, weil die Nachfrage nach Trauungen im Freien stark angestiegen ist“, schreibt Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt.

Mit dem Platz im Freien ist immer auch das Trauzimmer in der Festung gebucht, damit die Zeremonie bei schlechtem Wetter spontan nach drinnen verlegt werden kann. Bisher war lediglich eine Eheschließung in der Inselfestung selbst möglich.

Erste Ja-Worte unter freiem Himmel

Eine wirkliche Premiere waren die drei Hochzeiten am 18. Juli allerdings nicht. Wie am Dienstag bekannt wurde, hatte Hildebrandt als gewissenhafter Standesbeamter schon einen Monat vorher einen feierlichen Testlauf organisiert, bevor er mit dem neuen Konzept zu seinem Chef und Bürgermeister ging: Alexander und Sabrina Tiemann gaben sich bereits am 20. Juni um 10 Uhr das Jawort. Dem Brautpaar folgten am selben Tag zwei weitere Hochzeitsgesellschaften – alle drei offenbar hochzufrieden und glücklich über das Open-Air-Trauzimmer.

Sabrina und Alexander Tiemann waren die Ersten, die unter freiem Himmel auf der Insel Wilhelmstein geheiratet haben. Quelle: privat

Alternativen: MS Willkommen und Trauzimmer Wunstorf

Alternativen für eine Trauung bleiben in Wunstorf das Schiff MS Willkommen und das Trauzimmer des Standesamtes. Terminvergabe und Auskünfte zu Trauungen erhalten Interessierte beim Standesamt, Telefon (05031) 101-274 (Nachnamen A bis M) und unter Telefon 101-275 (für L bis Z), E-Mail: standesamt@wunstorf.de. Sprechzeiten sind montags bis freitags, 9 bis 12 Uhr, sowie donnerstags auch von 14.30 bis 17 Uhr.

Von Markus Holz