Wegen der Corona-Pandemie soll die Steinhuder Wirtschaft auch in diesem Jahr keinen Tourismusbeitrag zahlen müssen. Einen entsprechenden Beschluss wird der Rat im Juli voraussichtlich fassen.

Tourismusbeitrag in Steinhude fällt auch in diesem Jahr weg

