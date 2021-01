Steinhude

Mal durfte niemand kommen, dann war richtig was los: Der Tourismus am Steinhuder Meer hat im Corona-Jahr 2020 ein Hin und Her erlebt. Zwischen den beiden Lockdowns war das Binnengewässer im Sommer aber besonders stark gefragt, weil Reisen ins Ausland zeitweise nicht möglich waren. „Ausgeglichen hat sich das aber definitiv nicht“, sagt Willi Rehbock, der Geschäftsführer der Steinhuder Meer Tourismus (SMT) GmbH.

Je nach Branche hätten die Betriebe merkliche bis erhebliche Einbußen gehabt. Er erinnert daran, dass auch nach dem Ende des ersten Lockdowns im Mai und Juni die Quartiere noch nicht voll belegt werden durften.„Ein Glücksfall war zwar, dass wir dann in der Hauptsaison gutes Wetter und kaum Beschränkungen hatten. Kompensieren konnte das die anderen Zeiten aber nicht“, sagt er.

Weihnachtsfeiern hätten geholfen

Im Oktober habe es leider Irritationen um die Beherbergungsverbote gegeben, was zusätzlich zu Problemen geführt hätte. Wegen des Lockdowns seien zudem die Weihnachtsfeiern ausgefallen, mit denen viele Gaststätten sonst ihre Bilanzen verbessern können.

Genaue Zahlen kann Rehbock nur für den Wohnmobilparkplatz nennen, den die SMT selbst betreibt. Dort sind 25 Prozent weniger Übernachtungen gebucht worden als sonst. Dem SMT-Geschäftsführer sind aber noch keine Tourismus-Betriebe am Steinhuder Meer bekannt, die wegen der Corona-Krise in die Pleite gegangen sind. „Ich hoffe aber, dass die Gastronomie im nächsten Jahr nicht weiterhin der Prügelknabe der Politik bleibt.“

SMT braucht Zuschüsse nicht

Die SMT hat stark gespart und konnte so darauf verzichten, die schon bewilligten weiteren Zuschüsse ihrer vier kommunalen Gesellschafter von bis zu 300.000 Euro in Anspruch zu nehmen. Die kostenträchtigen Veranstaltungen wurden abgesagt, die Mitarbeiter gingen zeitweise in Kurzarbeit. „Auf zusätzliche Saisonkräfte haben wir verzichtet und den Bau weiterer Sanitäranlagen auf dem Wohnmobil-Parkplatz verschoben“, so Rehbock.

Die SMT, hier der Hauptsitz im Steinhuder Scheunenviertel, konnte mit einem Sparkurs auf weitere Zuschüsse verzichten. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Für das neue Jahr bleibt die SMT vorsichtig, um die öffentlichen Kassen weiterhin nicht zu sehr zu strapazieren. Rehbock begrüßte, dass die Stadt Wunstorf 2020 darauf verzichtet hat, Tourismusbeiträge von Firmen und Einzelpersonen in Steinhude zu erheben. Dies sei ein „notwendiges Signal“.

Mit Veranstaltungen wartet er noch

„Natürlich wünschen wir uns wieder mehr Normalität“, betont Rehbock. Aber was die Planung großer Veranstaltungen angeht, will die SMT vorerst noch bis März abwarten, wie sich die Pandemie entwickelt. Events solle es 2021 aber wieder geben. „Wir diskutieren dazu gerade auch über neue, innovative Formate.“

Schön wäre aus Sicht der Touristiker auch, wenn es mit der NDR-Landpartie in Steinhude doch noch klappen würde. „Das hätte eine Werbewirksamkeit ohne Gleichen“, sagt er. Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt hatte beim NDR angefragt und ein positives Signal bekommen. Weitere Details wie ein Termin sind dazu aber noch nicht verhandelt, wie Stadtsprecher Alexander Stockum sagte.

Steinhude muss Verkehrsprobleme lösen

Ob der Trend zum Urlaub im eigenen Land langfristig stark bleibt, kann Rehbock noch nicht einschätzen. Sicherlich werde ein beachtlicher Anteil bleiben, von dem auch das Steinhuder Meer profitiert. „Aber wenn die Menschen zwei Jahre im Land bleiben mussten, kann es sein, dass sie danach erst recht versuchen, in die Ferne zu fliegen.“

Rehbock begrüßt, dass in den vergangenen Jahren viel am Steinhuder Meer investiert wurde, um das Ausflugsziel attraktiver zu machen. Damit Steinhude seine Hausaufgaben in Sachen Verkehr machen kann, sei auch das für 2021 geplante Wunstorfer Stadtexperiment ein guter Ansatz.

Von Sven Sokoll