Lust auf Wanderungen rund um Wunstorf? Die Mitglieder des Kneipp-Vereins und des TuS Wunstorf geben Tipps für interessante Routen in der Umgebung.

Die Wanderer des TuS haben ihre erste Wanderung mit 14 Teilnehmern absolviert. Die Gruppe unternimmt ungefähr jeden Monat eine Wanderung – entweder sonnabends oder sonntags. Die Kneipp-Wanderer sind ebenfalls wieder unterwegs. Selbstverständlich gelten auch hier die üblichen Abstands- und Hygieneregeln, Mund-Nasen-Schutz für die Einkehr sowie eine begrenzte Teilnehmerzahl. Die Wanderfreunde beider Vereine fahren stets mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Ausgangspunkten ihrer Touren. Sie legen auch Wert auf Sehenswürdigkeiten entlang der Routen und, wenn möglich, ebenso auf eine Einkehr. Die Rückfahrten erfolgen überwiegend auch mit Bus und Bahn.

Weg von Wunstorf nach Steinhude lohnt sich

Auf dem Weg vom Bahnhof aus über den Blumenauer Kirchweg, durch die Innenstadt und den Bürgerpark in das Hohe Holz bis nach Steinhude können Wanderer die Stifts- und die Stadtkirche bestaunen und sich im Wasser- und Erlebnispark des Wasserverbandes Nordschaumburg abkühlen. Für eine Pause empfiehlt sich die Waldgaststätte Altens Ruh. Heinz-Helmut Runge vom TuS empfiehlt die Route von der Straße Nordrehr entlang den Baggersees, durch das Hohe Holz in Richtung Klein Heidorn und über den Wasserpark bis Altens Ruh. „Auf dem Weg liegen die sehenswerten jüdischen Friedhöfe“, sagte er.

Wanderer kehren in Gaststuben ein

„Eine sehr schöne Route ist auch die von Neustadt über Mariensee und Basse bis nach Otternhagen, wo eine Einkehr im Gasthaus Perl möglich ist“, sagte Christel Stucke, die im Kneipp-Verein Wunstorf in mehreren Gruppen wandert. Die Strecke führt am Kloster Mariensee vorbei, über die Leinebrücke, die Basser Kirche und an der Auter entlang. Auf dem Weg von Hagenburg nach Idensen-Niengraben liegen der Schlosspark und der Försterteich in Hagenburg. Die Tour endet in der Kaffestube Idensen in Niengraben. Von dort aus geht es mit Bus zurück nach Wunstorf. Empfehlenswert ist auch die Tour auf der sogenannten Apfelallee von Neustadt nach Schloß Ricklingen.

Das Schloß in Hagenburg liegt an der Strecke von Hagenburg nach Niengraben bei Idensen. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

Navigations-App hilft

„Auf dem Weg von der Haltestelle Entenpool in Schloß Ricklingen bis nach Neustadt liegen die Rettmer Berge, das Steilufer der Leine, der jüdische Friedhof, der Leine-Wasserfall und Schloss Landestrost“, erläutert Stucke. Die Kneipp-Wanderer benutzen zum Planen der Touren und beim Wandern einen Routenplaner mit Navigations-App. „Empfehlenswert ist Komoot, aber es gibt auch andere Anbieter“, sagte Stucke. Auf dem Smartphone wird dann die Wanderstrecke angezeigt. Eine Wanderkarte darf im Gepäck dennoch nicht fehlen, wenn die Technik mal versagen sollte oder das Gelände recht einsam ist wie in dichten Wäldern oder in den Bergen.

„Wichtig sind auch gutes Schuhwerk, dem Wetter angepasste Kleidung, Getränke, ein Imbiss sowie Pflaster im Rucksack“, machte Runge deutlich. Die nächste Wanderung des TuS führt am Sonnabend, 22. August, um 11 Uhr vom Bahnhof aus durch die Eichriede und am Mittellandkanal entlang zurück zum Bahnhof. Bus- und Bahnverbindungen finden sich auf www.efa.de.

Von Anke Lütjens