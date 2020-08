Wunstorf

Das Tierheim Wunstorf sucht in dieser Woche ein neues Zuhause für Kater Hook. Diesen Namen hat die Samtpfote nicht ohne Grund bekommen. Als der Kater Anfang Juli in das Tierheim gekommen ist, war er in keinem guten Zustand. Sein linkes Auge war, wahrscheinlich wegen einer Infektion, so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass es heraus operiert werden musste. Daher konnte Hook die Krankenstation auch erst vor Kurzem verlassen.

Kater ist noch etwas schüchtern

Nach Angaben des Tierheims ist der Kater sehr zurückhaltend. Die Mitarbeiter gehen davon aus, dass er die meiste Zeit draußen gelebt hat. „Allerdings ist er dabei nicht böse und hat auch sämtliche Behandlungen und Untersuchungen klaglos über sich ergehen lassen“, teilte das Tierheim mit. Hook ist ungefähr zehn Monate alt, kastriert und mit anderen Katzen verträglich. Das Tierheim sucht für den Kater ein neues Zuhause, in dem er auch die Möglichkeit hat, nach draußen zu gehen.

Fragen zu Hook beantworten die Mitarbeiter des Tierheims unter Telefon (05031) 68555.

