Tierheim Wunstorf sucht einen ruhigen Haushalt für Katze Lilly

Wunstorf

Es gibt gute Nachrichten aus dem Tierheim. Wegen des Presseartikels über Meerschweinchendame Paula haben sich mehrere Interessenten gemeldet und sie zieht demnächst in ein neues Zuhause um. Für die beiden Katzen Murmel und Tiger (Tiere der vorigen Woche) gibt es ebenfalls Interessenten. Zumindest Murmel bekommt kurzfristig ein neues Heim. Unser Tier dieser Woche ist Katze Lilly, die ebenso wie Paula zwei gravierende Veränderungen in ihrem Leben erfahren hat.

Katze Lilly findet Tierheim blöd

Lilly ist aus privaten Gründen in das Tierheim gezogen. Sie ist knapp elfeinhalb Jahre alt und kastriert. Grundsätzlich soll sie nach Angaben ihrer früheren Besitzer lieb sein. Lilly kann es aber nicht leiden, wenn jemand sie hochnimmt. „Bei uns hadert sie im Moment noch mit ihrer neuen Situation. Wir hoffen aber, dass sich das noch gibt. Zur Zeit müssen wir leider sagen, dass Lilly es bei uns richtig blöd findet“, schreibt Ralf Klänhammer, Vorsitzender des Tierschutzvereins Wunstorf und Umgebung.

Bisher hat die Samtpfote mit einer anderen Katze in einer Wohnung gelebt. Leider ist ihr Partner vor kurzem verstorben, sodass es Lilly mit dem Umzug und dem Verlust ihres Partners doppelt getroffen hat. Wenn sie auch zukünftig in einer Wohnung leben soll, müsste dort bereits ein Artgenosse wohnen. Gerne darf sie mit Freilauf vermittelt werden. „Bei uns hält sie sich viel in unserem Freilauf auf. Allerdings haben wir die Befürchtung, dass das nur der Fall ist, weil sie da möglichst weit von allem weg ist und ihre Ruhe hat“, so Klänhammer weiter.

Neue Besitzer brauchen Geduld

Das Tierheim sucht einen ruhigen Haushalt für Lilly, wo neue Besitzer auf ihre Bedürfnisse eingehen und ihr die Zeit geben, die sie benötigt, bis sie in ihrem neuen Zuhause angekommen ist. Die Katze kennt Kinder und soll mit diesen keine Probleme haben. Eine aktuelle Blutuntersuchung war ohne Befund.

Die Angestellten des Tierheims stehen allen interessierten Tierfreunden unter Telefon (05031) 68555 für Fragen und eine Terminvereinbarung zum Kennenlernen zur Verfügung. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite www.tierheim-wunstorf.de

Von Anke Lütjens