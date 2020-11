Wunstorf

Eine Aktion zur kostenlosen Kastration von Streunerkatzen in Niedersachsen ist gestartet und läuft noch bis Montag, 14. Dezember. Dafür stellt das Land Niedersachsen in diesem Jahr 300.000 Euro zur Verfügung. An dem Vorhaben ist auch der Tierschutzverein Wunstorf-Steinhuder Meer beteiligt. Die Tierschützer haben in den ersten beiden Tagen bereits sieben Katzen eingefangen und kastrieren lassen. Damit soll die unkontrollierte Vermehrung der Tiere eingedämmt werden. „Man muss schnell sein, sonst ist das Geld aus dem Topf schnell erschöpft“, sagt Horst Rode, Geschäftsführer des Tierheims Wunstorf.

Tiere werden wieder frei gelassen

Rode und seine Mitstreiter sind auf die Aktion vorbereitet gewesen, weil der Dachverband der niedersächsischen Tierschutzvereine sowie der Landesverband des Tierschutzbundes zu einem Bündnis gehören, die die Aktion organisieren und auch mitfinanzieren. „Uns werden die Hotspots gemeldet, an denen sich viele Katzen aufhalten. Die werden dann in Fallen gefangen“, sagt Rode. Nach der Kastration bleiben die Streunerkatzen ein bis zwei Tage zur Erholung im Tierheim. „Sobald sie wieder fit sind, werden sie an der Stelle wieder frei gelassen, wo wir sie gefangen haben“, sagt Rode.

Tierärzte verwenden besonderes Nahtmaterial

Normalerweise dauert es zehn Tage, bis sich weibliche Katzen von einer Kastration erholt haben, bei Katern geht das schneller. „Wir müssten sie dann aber zehn Tage einsperren. Das ist Stress für die Tiere“, so Rode. Die Katzen können so schnell wieder in die Freiheit entlassen werden, weil die Tierärzte als Nahtmaterial selbst resorbierende Fäden verwenden – sie lösen sich nach einer bestimmten Zeit auf. Die Kastration innerhalb der Aktion ist nur erlaubt, wenn die Nachversorgung der Tiere gesichert ist. Nur dann fließt das Geld.

Zahlreiche Katzen warten im Tierheim Wunstorf auf neue Besitzer. Die Mitarbeiter appellieren an Katzenbesitzer, ihre Tiere unbedingt kastrieren zu lassen. Quelle: privat

Rund 50.000 Streunerkatzen in Niedersachsen

Kosten entstehen dem Tierheim nur, wenn es Tiere aufnehmen muss. Die Kastration einer weiblichen Katze kostet rund 150 Euro, die eines Katers zwischen 85 und 90 Euro. Rode appelliert an Tierfreunde, die wilde Katzen füttern, „diese nicht nur mit Nahrung zu versorgen, sondern sie auch kastrieren zu lassen.“ Wer eine streunende Katze findet, kann versuchen, sie einzufangen und zum Tierarzt zu bringen – wenn sie schon Vertrauen gefasst hat. „Man kann aber auch einem Tierschutzverband Bescheid sagen, der die Katze mit einer Falle einfängt. Die Kosten werden dann mit der Region abgerechnet“, sagt Andreas Bornemann, ebenfalls Geschäftsführer des Tierheims Wunstorf.

Verwahrloste Tiere leiden oft an Parasiten, Infektionskrankheiten und Mangelernährung. Daher überstehen viele das erste Lebensjahr nicht. Streunerkatzen stellen daher auch eine Gefahr für freilaufende Hauskatzen dar, die sich infizieren können. Der Deutsche Tierschutzbund schätzt die Anzahl der Streunerkatzen in Niedersachsen auf rund 50.000.

Unkontrollierte Vermehrung eindämmen

Diese können in aller Regel zweimal im Jahr bis zu sieben Junge bekommen. Um das einzudämmen, stellt das Land Geld zur Verfügung. Geschätzt wird, dass damit die Kastration, Kennzeichnung und Registrierung von rund 4000 Streunerkatzen ermöglicht wird. Bei den vorherigen drei Aktionen konnten landesweit insgesamt 7420 Fundkatzen kastriert werden. „Dieses gute Ergebnis, die große Resonanz der Öffentlichkeit und aus dem Landtag, die Unterstützung der Kommunen und das Engagement der vielen Ehrenamtlichen sind überzeugende Gründe für mich, die Aktion auch in diesem Jahr fortzusetzen“, sagte die Landesbeauftragte für Tierschutz, Michaela Dämmrich.

Auch Hauskatzen sollten kastriert werden

Sie hat ein 2017 ein Bündnis aus verschiedenen Tierschutzorganisationen, der Tierärztekammer Niedersachsen sowie dem Bund praktizierender Tierärzte initiiert, das sich auch in diesem Jahr für die Aktion engagiert. Die Tierärzte spenden pro Behandlung 25 Euro zurück und die Tierschutzorganisationen spenden insgesamt 25.000 Euro. So kommen zum Geld des Landes nochmal 65.000 Euro hinzu. Dämmrich mahnt, dass auch private Katzenhalter Verantwortung zeigen und ihre geschlechtsreifen Kater vor dem Freigang kastrieren lassen sollten.

Von Anke Lütjens