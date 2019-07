Wunstorf

Für die Hunde Diva und Benny sucht das Tierheim Wunstorf neue Besitzer. Diva ist eine schwarze Retriever-Mix-Hündin, Benny ist eine Kreuzung aus Schnauzer und einer Jagdhundrasse. Die Hunde haben bislang mit einer obdachlosen Person überwiegend auf der Straße gelebt. Jetzt kann sich ihr Besitzer nicht mehr um die Tiere kümmern. Beide sind rund neun Jahre alt.

Grundkommandos kennen die Vierbeiner, wobei die Mitarbeiter des Tierheims noch schauen, wie gut sie diese befolgen. Diva und Benny sind mit Leckerlis bestechlich, sind dabei aber sehr ungestüm. Darum sollten im Haushalt lebende Kinder schon größer sein. Da Diva und Benny bisher fast immer draußen sein konnten, möchte das Tierheim sie gerne in ein Haus mit großem Garten vermitteln. Die Mitarbeiter wissen nicht, wie sie sich in einer Wohnung verhalten würden.

Diva und Benny müssen nicht zusammen vermittelt werden. Diva setzt Benny ziemlich unter Druck, was ihn stresst. Den Mitarbeitern des Tierheims wäre es am liebsten, wenn sich tierliebe Menschen mit viel Zeit fänden. Da bei Diva noch ein Tumor am Gesäuge entfernt werden muss, kann sie erst vermittelt werden, wenn die Operation gut überstanden und die Narbe verheilt ist.

Fragen beantwortet das Tierheim unter Telefon (0 50 31) 6 85 55.

Von Anke Lütjens