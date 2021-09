Wunstorf

Vorab die gute Nachricht: Die Kaninchen Olaf und Lotte, die Tiere der vorigen Woche, sind vermittelt und haben ein neues Zuhause gefunden. Das Tier dieser Woche ist ein Meerschweinchen namens Lila. Bei Lila handelt es sich um ein Lunkarya-Meerschweinchen. Sie zeichnen sich durch ihre langen Haare aus und gelten gemeinhin als freundlich und neugierig. Das Böckchen hat sich mit seinem männlichen Artgenossen nicht mehr verstanden und ist deshalb ins Tierheim gezogen.

„Aus diesem Grund suchen wir nun eine nette Meerschweinchen-Dame, wohin der kastrierte Lila ziehen darf. Gerne kann er auch in eine Damengruppe vergesellschaftet werden“, schreibt Ralf Klänhammer, Vorsitzender des Tierschutzvereins Wunstorf und Umgebung. Das Böckchen ist rund zehn Monate alt und Menschen gegenüber sehr zurückhaltend. Wie üblich muss Lila in seinem neuen Zuhause genügend Platz, Freilauf- und Beschäftigungsmöglichkeiten vorfinden. Mindestens ebenso wichtig ist eine regelmäßige Fellpflege. Meerschweinchen werden in der Regel vier bis acht Jahre alt.

Die Angestellten des Tierheims stehen allen interessierten Tierfreunden unter Telefon (05031) 68555 für Fragen und für eine Terminvereinbarung zum Kennenlernen zur Verfügung. Das Tierheim ist aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen, sodass Besucher nicht einfach so vorbeikommen können. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite www.tierheim-wunstorf.de.

Von Anke Lütjens