Die beiden Kaninchen Runa und Elano wurden von den Vorbesitzern schweren Herzens aus persönlichen Gründen im Tierheim abgegeben. Beide Tiere sind knapp ein Jahr alt und haben bisher in einer Innenhaltung gelebt. Dort hatten sie es nach Angaben des Tierheims richtig gut, weil sie ein eigenes Zimmer besaßen, in dem auch eine Buddelkiste stand. Das Tierheim möchte die Fellnasen in ein neues Zuhause vermitteln, in dem sie es ebenso gut haben.

Tiere sollen zusammen bleiben

Dazu gehören viel Platz und Beschäftigungsmöglichkeiten. Eine Vermittlung in Käfighaltung schließt das Tierheim aus. Runa ist eine unkastrierte Widder-Kaninchendame. Elano ist ein kastriertes Böckchen. Beide gelten als zutraulich und lassen sich auch anfassen. Gerne dürfen die neuen Besitzer sie auch an eine Außenhaltung gewöhnen. Dann muss es zusätzlich eine wetter- und winterfeste Hütte geben. Da die beiden Kaninchen sich gut verstehen, will das Tierheim sie gerne zusammen vermitteln.

Fragen zu Runa und Elano beantworten die Mitarbeiter des Tierheims unter Telefon (05031) 68555. Mehr Informationen und weitere Tierporträts finden Sie im Internet auf www.tierheim-wunstorf.de.

