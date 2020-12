Pfarrer Andreas Körner verlässt das Pastoralteam in Wunstorf und Neustadt. Er geht als Pastor nach Duderstadt. Pfarrer Thomas Mogge, derzeit Gemeindeleiter in Ilsede, wird im Oktober 2021 sein Nachfolger.

Thomas Mogge wird neuer Pfarrer in Wunstorf und Neustadt

