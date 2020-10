Wunstorf

Die Kultur in Wunstorf muss im November wieder ruhen. Grund ist der Teil-Lockdown, den die Länderchefs gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel beschlossen haben. Ob Konzert, Ausstellung oder Lesung: Nichts geht mehr über die Bühne. Die Museen müssen allerdings nicht schließen. Wir geben eine Übersicht, welche Veranstaltungen coronabedingt ausfallen:

Reiseberichte entfallen

Die Kirchengemeinde Bokeloh sagt ihren für Freitag, 30. Oktober, geplanten Reisebericht über Israel ab. Ebenso verschiebt sie den Vortrag über Jordanien am Freitag, 27. Januar, auf einen späteren Zeitpunkt.

Die Facebookgruppe Wir sind Wunstorf – Gemeinsam sind wir stark sammelt am Sonntag, 1. November, keinen Müll.

Oststadtbegegnung sagt alle Termine ab

Die Oststadtbegegnung stellt ihre Treffen in der Seniorenbegegnungsstätte bis Ende des Jahres komplett ein. Spielenachmittag, gemeinsames Essen und Bingoveranstaltungen finden nicht statt. Der Vorstand hat auch die für den 19. Dezember geplante Weihnachtsfeier abgesagt.

Der Erfahrungsaustausch von Eltern, Betroffenen und Lehrkräften, zum Thema Lese-Rechtschreibstörung und Rechenschwäche entfällt. Das Treffen der LRS-Selbsthilfegruppe war für Dienstag, 3. November, im Hölty-Gymnasium geplant.

Kein Treffen des Fördervereins

Die Mitglieder des Fördervereins des Hölty-Gymnasiums wollten sich am Dienstag, 3. November, treffen. Die Versammlung findet nicht statt.

Das für Mittwoch, 4. November, geplante Kammerkonzert des Heeresmusikkorps Hannover im Stadttheater muss ausfallen.

Der Seniorennachmittag des DKR-Ortsvereins Steinhude/ Großenheidorn und der evangelischen Kirchengemeinde am Mittwoch, 4. November, im Gemeindehaus ist abgesagt.

Nachtwächterin führt nicht durch die Stadt

Der abendliche Rundgang am Freitag, 6. November, mit Nachtwächterin Gertrud Kahler durch die Altstadt fällt aus.

Die 700-Jahr-Feier Blumenaus fällt ins Wasser. Für Freitag, 6. November, war ein Vortrag von Stadtarchivar Klaus Fesche im Gasthaus Zum Alten Fritz geplant. Winfried Gburek wollte mit seinem Schattentheater Sonnenputzer die Stadtgeschichte spielerisch darstellen.

Programmstart des Kulturrings verschiebt sich

Der Mut des Kulturrings Wunstorf wird nicht belohnt. Er kann nicht wie geplant sein Programm am Freitag, 6. November, mit „The Kraut“, einem Marlene-Dietrich-Abend, im Stadttheater starten. Dort wollte ursprünglich auch Django Asül am Freitag, 20. November, mit „Offenes Visier“ für gute Unterhaltung sorgen.

Das Männerfrühstück der Kirchengemeinde Altenhagen-Hagenburg am Sonnabend, 7. November, findet nicht statt. Als Thema stand die Kampfmittelbeseitigung auf dem Programm. Der Vortrag soll nachgeholt werden.

Keine Gedenkstunde im Stadttheater

Die Veranstalter hatten den Schweigemarsch zum Ehrenmal am Volkstrauertag coronabedingt bereits abgesagt. Nun sollte es am Sonntag, 15. November, nur eine Gedenkstunde im Stadttheater geben. Auch diese muss entfallen.

Herzen in Terzen mit Kerzen – Nur Engel singen schöner: Die A-cappella-Gruppe Herzen in Terzen wollte das Publikum am Sonntag, 29. November, humorvoll im Stadttheater auf Weihnachten einstimmen. Dies ist nicht möglich.

Von Rita Nandy