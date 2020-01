Tanzkreis Kolenfeld feiert 30-jähriges Bestehen

Kolenfeld

Der Tanzkreis Kolenfeld besteht seit 30 Jahren – und das soll gefeiert werden. Darum lädt die evangelische Kirchengemeinde für Sonntag, 19. Januar, um 10.30 Uhr zum Festgottesdienst in der Kirche ein, den die Frauen aus der Runde mitgestalten. Danach wird der Tanzkreis im Gemeindehaus gemeinsam mit den Besuchern auf die vergangenen 30 Jahre anstoßen.

Elfriede Seegers, Liselotte Bremer und Waltraut Hentschel tanzen bereits seit 1990 mit. „Das Tanzen hält auch im Alter fit“, sagen sie. Die Bewegung fördere sowohl den Körper als auch den Geist. Herz, Gelenke, Gedächtnis und Kreislauf würden gleichermaßen trainiert – Bereiche also, die mit zunehmendem Alter häufig Probleme machen würden.

Tanzgruppe tritt auf vielen Festen auf

Die Frauen tanzen aber nicht nur in kleiner Runde. Sie treten auch zu besonderen Anlässen auf, etwa beim Erntefest oder auf dem Weihnachtsmarkt.

Der Tanzkreis der Kirchengemeinde Kolenfeld tritt bei vielen Festen auf. Quelle: privat

Die Gruppe hat allerdings ein Nachwuchsproblem. Sie erklärt sich das damit, dass sich viele 70-Jährige heute wohl noch zu jung fühlen, um in einer Seniorengruppe mitzumachen. Und wer älter ist, bekommt irgendwann gesundheitliche Probleme und kann deshalb gar nicht mehr dabei sein. Und: Nicht nur Frauen sind in der Gruppe willkommen. „Auch Männer können bei uns mittanzen“, sagt Bremer. Interessierte können sich an Pastorin Christa Hafermann unter Telefon (05031) 3168 wenden.

