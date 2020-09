Ein Stromausfall in Wunstorf hat sich am Mittwochabend auch auf das Telefonnetz ausgewirkt. Während die Polizei davon spricht, dass ab 18 Uhr in weiten Teilen Wunstorfs der Strom fehlte und auch Ampeln ausgefallen seien, hat der Netzbetreiber Avacon erst um 22 Uhr eine kurze Störung registriert.