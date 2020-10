Luthe

Der SPD-Politiker Uwe-Karsten Bartling ist sauer: Achtlos stehengelassene Müllsäcke verschandelten an vielen Stellen in Luthe das Ortsbild. Grund ist der Streik der Mitarbeiter des Abfallentsorgers Aha vor einer Woche. Sie holten den Papier- und Restmüll nicht ab. Statt ihre Müllsäcke wieder hereinzuholen, ließen einige Luther sie am Straßenrand einfach stehen. Das Altpapier wird am Mittwoch, 28. Oktober, abgeholt. Die Restmüllabfuhr erfolgt hingegen erst wieder am 5. November.

Abfallentsorger hat über bevorstehenden Streik informiert

„Ist es Ignoranz, Vergesslichkeit oder schlichte Verantwortungslosigkeit?“, fragt Bartling. Die Säcke sorgten zudem für Behinderungen und Gefahr auf Fuß- und Radwegen. Aha habe schließlich über Internet und Presse über den bevorstehenden Streik informiert – und auch mitgeteilt, dass die ausgefallene Entleerung nicht an einem zusätzlichen Termin nachgeholt werde.

Restmüll in Säcken neben die Tonne stellen

Auch Stadtsprecher Alexander Stockum appelliert an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen, sich um seinen Müll zu kümmern. Und bei wem die Tonne bis zur nächsten Leerung überquillt, der darf seinen Restmüll in geeigneten Plastiksäcken einfach daneben stellen. Allerdings nur in haushaltsüblichen Mengen, betont Aha-Pressesprecher Stefan Altmeyer.

Von Rita Nandy