Wunstorf

Die Stiftskirche oder auch St. Cosmas und Damian feiert im nächsten Jahr ein besonderes Jubiläum: Sie besteht 1150 Jahre. Aus diesem Anlass präsentieren die Stiftskirchengemeinde, der Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf und die Stadt Wunstorf das Kunstprojekt „Schatzsucher“ mit Künstlerin Annette Wendt. Für das Vorhaben stellt die Region Hannover aus dem Fonds „Miteinander – gemeinsam für Integration“ 6500 Euro zur Verfügung. Andere Förderer tragen 12.280 Euro zu den Gesamtkosten von 18.780 Euro bei.

Kunstprojekt knüpft an vorheriges an

Das interaktive Kunstprojekt knüpft an das mit Bewohnern der Stadt realisierte Integrationsprojekt „Ihre Stimme zählt“ mit Annette Wendt vor zwei Jahren an. Es lädt die Menschen ein, Orte zu befragen, an denen sie Teile ihres Lebens verbringen. Die in Wunstorf und Frankreich lebende Künstlerin möchte Orte schaffen, an denen die Vielfalt nicht als Ausgrenzung, sondern als Bereicherung gelebt werden kann. „Damit sollen wir verstehen, dass wir den anderen brauchen. Das macht Perspektiven des Zusammenlebens möglich“, sagt Wendt.

Anzeige

Stadt wird zu einem Experiment

Vorgesehen sind Installationen, Ausstellungen, Beteiligungskunst, Interviews, Reportagen, Videoprojektionen, Toninstallationen, Malerei sowie Objektkunst im Innen- und Außenbereich der Stadt. Ziel ist, dass die Stadt zu einem universellen Experiment wird. „Menschen entscheiden, was sie von sich im öffentlichen Raum zeigen möchten“, schreibt Wendt. Von März bis Mai kooperiert die Künstlerin mit den weiterführenden Schulen, Vereinen und Einrichtungen, unter anderem mit dem Forum Stadtkirche, dem Projekt Kurze Wege und dem Wohnheim der Johanniter.

Lesen Sie auch: Kirche wird als Erzählraum neu belebt

Die Kunstwerke für die Ausstellung werden von März bis Mai konzipiert und kreiert. In Schulen entstehen beispielsweise Fotos, die die Schüler mit für sie wichtigen Orten zeigen. Im Juni 2021 stehen Interviews und Workshops mit Menschen der Stadt auf dem Programm. Wendt sammelt Lebensgeschichten und Zukunftsvorstellungen. Im September und Oktober schließen eine Ausstellung der erstellten Werke, Konzerte und Performance das Projekt ab. „Die Menschen sind eingeladen, sich der Orte, an denen sie leben, gewahr zu werden. Es ist eine Reise durch die Zeit, das Entdecken von Veränderung, aber auch von beständigen Werten“, heißt es im künstlerischen Konzept.

Objekte werden in der Wunderkammer verwahrt

Es gehe um Erinnerung, Gedächtnis, Gegenwart und Zukunft. Identität ist nach Angaben der Künstlerin ein Raum, in dem jeder Einzelne immer wieder abgleicht, wo sich die Grenze zwischen dem eigenen Ich und der Gemeinschaft befindet. Um mit den Menschen in Dialog zu kommen, wird in der Innenstadt von Wunstorf eine sogenannte Wunderkammer errichtet. Dort werden hergestellten Objekte zusammengetragen und verwahrt – quasi ein kreatives Gedächtnis.

Gedanken der Wunstorfer sammeln

Die beteiligten Künstler sind immer anwesend, unterstützen den Austausch, stellen Fragen, geben Anregungen und bieten Hilfestellung an, um ein Objekt zu schaffen. Das Material wird gestellt. „Über den kreativen Prozess ins Gespräch kommen“, umreißt Wendt das Projektziel. Die Wunderkammer ist frei zugänglich und wird täglich um Geschichten reicher. „Sie versteht sich als zentrale Stelle für die Gedanken und das Gedächtnis der Wunstorfer“, so die 58-jährige Künstlerin.

Insgesamt fördert die Region aus dem Fonds 31 Projekte mit 146.131 Euro. Diese hat eine Jury ausgewählt unter besonderer Berücksichtigung von Niedrigschwelligkeit, Nachhaltigkeit, Vorbildcharakter, Mitwirkung von Migranten und Innovation .

Von Anke Lütjens