Zwei Künstlerinnen der Gruppe Stelzen-Art haben die Bewohner im Haus am Bürgerpark und im Haus Johannes in Wunstorf verzaubert. Auch andere Senioreneinrichtungen lassen sich viel einfallen, um trotz Besuchsverbot in der Corona-Krise für Abwechslung zu sorgen. Beliebt sind etwa Skype-Telefonate mit den Angehörigen.