Künstler legen auf der Insel Wilhelmstein im Steinhuder Meer an: Das Theater am Küchengarten (TAK) Hannover präsentiert dort wieder seine Sommerresidenz. Mit dabei ist unter anderem Matthias Brodowy.

Kabarettist Matthias Brodowy präsentiert in der Sommerresidenz auf der Insel Wilhelmstein ein Best of. Quelle: Nancy Heusel (Archiv)