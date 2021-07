Steinhude

Große Dankbarkeit für das Ende der konzertlosen Zeit und perfektes Wetter sind am Sonnabend die Randbedingungen für einen wunderbaren Musikabend auf der Insel Wilhelmstein im Steinhuder Meer geworden. Unter dem Titel „Singers, Songs & Storytellers“ erlebten rund 400 Zuhörer die erste große Veranstaltung des Jahres dort.

Nach einigen einleitenden Stücken von Marie Ribe trat Jon Flemming Olsen auf die Bühne, in deren Hintergrund sich viele ankernde Boote versammelt hatten und wo die Sonne sich schon langsam auf den Untergang vorbereitete. Olsen, der auch als Schauspieler als Partner von Olli Dittrich in „Dittsche“ bekannt geworden ist, berichtete, dass er auf dem Wilhelmstein seinen ersten Auftritt als Musiker seit acht Monaten hat. „Ihr solltet euch selber sehen können. Das ist ein wirkliches Geschenk: Echte Menschen!“, sagte er.

Jon Flemming Olsen singt bei "Singers, Songs & Storytellers". Quelle: Sven Sokoll

Olsen präsentierte dem Publikum Songs aus seiner jüngsten Platte und stieg mit zwei Liebesliedern ein. Er war begeistert, dass das Publikum schnell mitmachte: „Wie habe ich das vermisst!“ Als Hoffnungslied kündigte er das flotte „Es wird etwas geschehen“ an.

Rund 400 Zuhörer verfolgen das Konzert der Festung Wilhelmstein. Quelle: Sven Sokoll

Purple Schulz spielt Kantiges

Nach einer halben Stunde übernahm Purple Schulz am Klavier. Er ließ gleich kantigere und kritischere Töne anklingen. Er berichtete, dass er in der Corona-Pause nur ein neues Stück geschrieben habe, das er auch auf der Insel präsentierte. Mit „Alle unter einem Himmel“ wolle er zeigen, dass die großen Probleme unserer Zeit alle noch nicht gelöst sind.

Dass er regelmäßig Konzerte in einer Psychiatrie gibt, begründete Schulz so: „Die Zahl der Bekloppten ist dort herrlich überschaubar im Gegensatz zu draußen.“ Zumindest ist er froh, dass er eine göttliche Beschwerdestelle gefunden hat, der er in einem Song die Verfehlungen der Menschen aufzeigen kann. Mit seiner Single „Kleine Seen“ von 1985 und „Immer nur leben“ war der Abschluss aber versöhnlich.

Purple Schulz spielt am Klavier viele kritische Songs. Quelle: Sven Sokoll

Wingenfelder spüren Karibikfeeling

„Das ist ein bisschen Karibikfeeling hier“, sagte dann Kai Wingenfelder, als er mit dem Wingenfelder Trio auf der Bühne stand. Nach „Hey Cowboy“ spielten sie unter anderem ihr Lieblingsstück von ihrer neuen Platte: „Der Planet ist bewohnt“. Zum Abschluss, als die ersten Boote schon die Heimfahrt angetreten hatten, ließen die Gründer von Fury in the Slaughterhouse noch den Bandhit „Time to Wonder“ von der Insel über das Meer klingen.

Auch auf dem Wasser verfolgen viele das Konzert auf der Insel. Quelle: Sven Sokoll

Der Komiker Johann König setzt die Veranstaltungen auf der kleinen Insel am Sonnabend, 28. August, ab 20 Uhr mit seinem Solo-Programm „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ fort. Stefan Gwildis spielt dann am Sonnabend, 11. September, ab 20 Uhr ein Konzert mit einem Jazztrio. Karten gibt es noch unter www.eventim.de.

„Wir arbeiten schon daran, für das nächste Jahr noch weitere neue Namen auf die Insel zu holen“, sagte Dennis Karle, Teil des neuen Wirteduos. Er freute sich, dass Veranstaltungen wieder möglich sind. „Und es ist schön, dass die Leute das Vertrauen fassen, auch hinzugehen.“

Von Sven Sokoll