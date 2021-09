Steinhude

Der Betrieb auf der Insel Wilhelmstein soll künftig möglichst viele unterschiedliche Interessen bündeln. Nachdem die Akteure am Steinhuder Meer zu Beginn dieser Saison der Tourismusgesellschaft schon die Verantwortung für den laufenden Betrieb übertragen haben, liegen nun auch die ersten Teile des neuen Nutzungskonzepts vor. Es ist am Dienstag in der Sitzung des Regionsausschusses für Regionalplanung und Naherholung vorgestellt worden.

Die Gruppe Planwerk und das Büro Nhst Architekten hatten in den vergangenen Monaten die Potenziale der Insel Wilhelmstein überprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass sich noch viel verbessern lässt. Als Ziele haben die Planer zum Beispiel formuliert, dass die Ausstellungen über die Festung und den Naturpark Steinhuder Meer neue Konzepte bekommen sollten, dass mehr Übernachtungsmöglichkeiten entstehen und die An- und Abfahrtzeiten der Schiffe zur Insel besser kommuniziert werden.

Es bleibt einiges zu tun

„Das Konzept zeigt Bestandsqualitäten und Chancen, aber natürlich auch Entwicklungsbedarf auf“, fasst Umwelt- und Planungsdezernentin Christine Karasch nach einer Pressemitteilung der Region Hannover zusammen. Die Büros setzen sich zum Beispiel dafür ein, dass Menschen mit Beeinträchtigungen leichter zur Insel gelangen können und dort auch eine barrierefreie Toilette vorfinden sollten. Viele Prozesse wie der Fahrkartenverkauf sollten zudem digitalisiert werden.

Die Insel Wilhelmstein soll künftig besser zu erreichen sein – auch für Menschen mit Einschränkungen. Quelle: Sven Sokoll

Für das äußere Erscheinungsbild der Insel empfehlen die Gutachter, Sicht- und Blickachsen wieder einzurichten und dafür zu sorgen, dass die Besucherinnen und Besucher die historischen Strukturen der Festungsinsel wieder besser sehen können. In diesem Sinne ist die Region Hannover in diesem Jahr aber auch schon tätig geworden.

Partner wollen jetzt Prioritäten festlegen

Nachdem die Fürstliche Hofkammer des Hauses Schaumburg Lippe sich zurückgezogen hat, sind in diesem Jahr Gastronomie und Hotellerie bereits neu vergeben worden. Ein neues Orientierungssystem soll helfen, dass die Gäste sich auf der Insel zurechtfinden. Zu den Vorschlägen zählt aber auch, dass die Trauungen auf dem Wilhelmstein noch professioneller angeboten werden können.

Karasch kündigte an, dass die Partner des Entwicklungsprozesses jetzt besprechen wollen, welche Prioritäten sie setzen wollen. „Wir haben da einen Schatz, den wir weiter heben werden“, betonte sie. Bereits geprüft worden ist, ob die Vorschläge des Konzeptes sich mit dem Naturschutz in dem international bedeutsamen Vogelschutzgebiet vertragen. Der Naturschutz werde aber auch weiterhin immer zu beachten sein.

Von Sven Sokoll