Steinhude

Die Steinhuder Meer Tourismus GmbH beteiligt sich am landesweiten Protesttag der Tourismus-Wirtschaft gegen die andauernden Corona-Beschränkungen. Bei „Tourismus zeigt Flagge“ wollen Gastronomen am Donnerstag, 6. Mai, weiße Bettlaken und Tischdecken aus den Fenstern hängen und so signalisieren, dass der Lockdown sie in eine ernste Krise getrieben hat.

„Zwar hat die Landesregierung heute angekündigt, dass der Tourismus ab dem 10. Mai wieder öffnen darf, doch werfen die neuen Regelungen viele Fragen auf und sind teilweise kaum umsetzbar“, heißt es in einer Pressemitteilung des Aktionsbündnisses. Dazu zähle unter anderem die realitätsferne Regel, dass nur Gäste aus Niedersachsen empfangen werden dürfen.

So einen breiten Schulterschluss gab es in der Branche wohl noch nie, 24 unterschiedliche Organisationen gehören dem Bündnis an. Vor dem Landtag soll um 12.15 Uhr eine zentrale Veranstaltung beginnen.

Von Sven Sokoll