Am Sonntag hat die Polizei Wunstorf erneut vor einem Besuch von Tagesausflüglern in Steinhude gewarnt – auch mit Rundfunkdurchsagen. Der Ort ist überfüllt, die Parkmöglichkeiten sind erschöpft.

Überfüllung in Steinhude: Polizei warnt erneut vor Besuch

Wunstorf - Überfüllung in Steinhude: Polizei warnt erneut vor Besuch

Wunstorf - Überfüllung in Steinhude: Polizei warnt erneut vor Besuch