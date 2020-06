Steinhude: Stadt will Hinweisschilder nur noch bei Betretungsverboten anschalten

Steinhude

Nach dem vergangenen Wochenende (13. und 14. Juni) und hat die Stadt mitgeteilt, dass sie auf den beiden aufgestellten Schildern den allgemeinen Aufruf, den Erholungsort wegen der Corona-Pandemie zu meiden, in der nächsten Zeit nicht mehr zeigen will. Die Anzeigen hatten für Unmut unter den Händlern und Gastronomen gesorgt, weil wegen des schlechten Wetters ohnehin wenig los war.

Nach Angaben von Stadtsprecher Alexander Stockum hatte die Stadt nach den Erfahrungen der vergangenen beiden Wochenende den Schriftzug vorsichtshalber wieder gezeigt. Sie befürchtete, dass viele Erholungssuchende auch bei schlechtem Wetter ihrem Bewegungsdrang am Steinhuder Meer nachkommen wollen. „Wir werden jetzt keine negativen Botschaften mehr senden, wenn die Besucherzahl im Ort tatsächlich überschaubar ist“, sagte der Sprecher.

Anzeige

Die beiden neuen Schilderstandorte am Netto in Großenheidorn und an der Steinhuder Straße in Altenhagen hätten sich auch beim Festlichen Wochenende für Hinweistafeln bewährt. Künftig soll dort nur noch lesen sein, wenn die Polizei wieder ein Betretungsverbot wegen zu vieler Besucher ausgesprochen hat. „Wenn die Infektionszahlen wieder steigen, müssten wir vielleicht über weitere Schilderstandorte nachdenken“, sagte Stockum. Zunächst hatte die Stadt schon weiter entfernt davor gewarnt, Steinhude anzusteuern.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Sven Sokoll