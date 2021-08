Steinhude

Seit gut drei Wochen läuft der Verkehrsversuch, probeweise eine Fußgängerzone in der Straße Alter Winkel einzurichten. Dort ist seitdem auch wochentags für Autos gesperrt. Die Regelung gilt vorerst noch bis zum Ende der Herbstferien. Wie läuft es bisher? Wir haben Anlieger gefragt.

Gastronomin kritisiert Ausführung

„Die Idee ist gut, die Ausführung schlecht“, sagt Tanja Lange vom Hotel und Biergarten Kranenborgh. Sie beurteilt den Versuch als Notlösung, die nicht richtig durchdacht sei. „Die Sitzmöglichkeiten sind wenig ansprechend, ebenso die Beete. Schöne Blumenkübel würden ansprechender aussehen“, sagt sie. Lange und ihre Kollegin Vera Behringer vom Restaurant Sago monieren, dass die Hinweisschilder am Anfang und Ende der Straße wenig wahrgenommen werden. Daher verirren sich immer mal wieder Autos in die Fußgängerzone. „Auch die Hotelgäste sind zunächst irritiert. Sie dürfen ja schließlich auf unserem Grundstück parken“, sagt Lange.

Seit einigen Wochen ist die Straße Alter Winkel in Steinhude als Fußgängerzone ausgewiesen. Quelle: Anke Lütjens

Anlieger wünschen sich Park- und Verkehrskonzept

Sie wünscht sich statt der Schilder lieber Poller zur Absperrung und Fahrradständer auf den ehemaligen Parkbuchten. Grundsätzlich sei der Versuch gut, weil es ruhiger sei. „Vor allem die lauten Poser-Runden mit aufgemotzten Autos aus Hannover unter der Woche fallen jetzt weg“, sagt die Gastronomin. Grundsätzlich habe Steinhude ihrer Ansicht nach ein Park- und Verkehrsproblem. Das sieht auch Behringer so. „Steinhude braucht ein vernünftiges Parkleitsystem und ein Verkehrskonzept“, betont Lange. Behringer verweist auf zugeparkte Nebenstraßen und moniert, dass ein Behindertenparkplatz im Alten Winkel fehle.

Das ist der Verkehrsversuch Die Einrichtung der Fußgängerzone hatten der Ortsrat Steinhude, Bau- und Verwaltungsausschuss sowie der Rat der Stadt Wunstorf im April und Mai beschlossen, um die Straße aufzuwerten. Nach Abschluss des Versuchs (29. Oktober) soll eine Bewertung folgen. Während die angrenzenden Straßen Neuer Winkel und Graf-Wilhelm-Straße während der Saison nur am Wochenende zu Fußgängerzonen werden, ist der Alte Winkel auch wochentags für Autos gesperrt. Radfahren und die Zufahrt auf die Grundstücke sowie Lieferverkehr sind erlaubt – Letzterer allerdings nur von 6 bis 11 Uhr. Fünf Parkplätze fallen durch die neue Regelung weg. Auf den Flächen hat die Stadt Sitzbänke und -würfel aufstellen lassen, Fahrradständer sind geplant.

Steinhude braucht mehr Parkplätze

Die Ansicht der beiden Frauen teilt auch Peter Dombrowski von der Sunset Lounge am Ratskellergelände. Für ihn „müssen Konzepte und Lösungen her. Steinhude braucht mehr Parkplätze, vielleicht mit einer Parkpalette, und einen Kreisel bei Altenhagen, damit der Verkehr besser abfließt“, sagt er. Die Sperrung der drei Straßen macht für ihn an den Wochenenden und in der Saison Sinn, aber nicht außerhalb der Saison und unter der Woche. Verbote und teurere Parktickets bekämpfen seiner Ansicht nach zwar die Auswirkungen der Verkehrsproblematik, nicht aber die Ursachen.

Gastronom Peter Dombrowski von der Sunset Lounge spricht sich für ein Parkleitsystem und ein neues Verkehrskonzept für Steinhude aus. Quelle: Anke Lütjens

Versuch wirkt sich nicht negativ aus

Rund um die Badeinsel gibt es ebenfalls Probleme mit Parksuchverkehr und zugeparkten Nebenstraßen. „Ich kann verstehen, dass die Anwohner genervt sind“, sagt Dombrowski. Die Lösung dafür sei nicht so einfach. „Vielleicht ein Shuttleservice und eine zweite Bimmelbahn“ schweben ihm vor. Negative Auswirkungen des Versuchs auf die Zahl ihrer Gäste sehen die Gastronomen nicht. „Es stört nicht, wir haben dadurch nicht weniger Gäste“, sagt Behringer.

Geschäftsfrau ist wenig begeistert von der Regelung

Wenig Positives kann Katharina Sennholz vom „Lieblingsladen“ der Fußgängerzonenregelung abgewinnen. „Die Absperrungen sind hässlich und die Schilder nicht gut zu erkennen“, sagt sie. Außerdem gingen die Leute bei schlechtem Wetter nicht gerne zu Fuß. Die Kunden ihrer Nachbarin vom Einrichtungsladen Moje Huus kauften auch mal größere Gegenstände, da bräuchten sie schon das Auto zum Transport.

Beim Verkehr gibt es noch Handlungsbedarf

Auch die Politik sieht den Versuch positiv. „Ich denke, dass das der richtige Weg ist und sogar im nächsten Jahr noch verlängert werden sollte“, sagt Ortratsfrau Christiane Schweer (CDU). Was den Verkehr in Steinhude angehe, sieht sie noch einigen Handlungsbedarf. Auch SPD-Ortsbürgermeister Wilhelm Bredthauer sieht die Regelung als den richtigen Weg für die zentrale Verbindung vom neu gestalteten Platz an den Strandterrassen in den Ort.

Von Anke Lütjens