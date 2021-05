Steinhude

Sowohl am Pfingstsonntag als auch am Pfingstmontag hat es viele Menschen nach Steinhude gezogen. Daher riet die Polizeidirektion Hannover bereits am Sonntag von einem Besuch des Fischerortes ab. Durch die zahlreichen Tagestouristen waren die Parkplätze überfüllt.

Steinhude: Immer wieder Staus bei der Anfahrt

Ähnlich gestaltete sich die Situation am Montag. Viele Autofahrer waren auf der Suche nach einem Parkplatz im Ort. Auf dem Abzweig von der B 441 Richtung Steinhude in Hagenburg, der Steinhuder Straße, bildeten sich immer wieder Staus. Das behinderte nach Angaben der Polizei auch den Busverkehr.

Maskenpflicht an Uferpromenade in Steinhude aufgehoben

Die Polizei kontrollierte zudem die Einhaltung der Corona-Regeln. Zwar gibt es auf der Uferpromenade keine pauschale Maskenpflicht mehr. Bei großem Gedränge und wenn es nicht möglich ist, den Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten, ist es aber trotzdem vorgeschrieben, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Besucher kommen auch aus NRW

Autos kamen nicht nur aus dem Raum Hannover und Hildesheim, sondern auch aus Bielefeld, Braunschweig, Minden, Herford und Paderborn.

Einige Autofahrer gaben auf und schlugen den Heimweg ein. Auch vor den Buden mit Fischbrötchen bildeten sich zeitweise Schlangen von bis zu 30 Personen.

Am Sonnabend waren wegen des schlechten Wetters weniger Menschen nach Steinhude gekommen.

Von Anke Lütjens