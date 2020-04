Wie die Lehrerin Hildegard Palat Schülern in Wunstorf die Natur näherbrachte

Wunstorf

Sie engagierten sich in der Politik, für soziale und gesellschaftliche Zwecke und in der Bildung: Starke Frauen in Wunstorf haben das Leben in der Stadt vom Mittelalter bis heute mitgestaltet. In loser Folge stellen wir unter dem Titel „Starke Frauen in Wunstorf“ einige von ihnen vor und berichten aus ihrer Biografie. Heute: Hildegard Palat.

Liebe zur Natur, zu den Menschen und zur Fotografie: Das zeichnete die gebürtige Wunstorferin Hildegard Palat aus, die von 1945 bis 1978 an der Scharnhorst-Realschule Biologie und Mathematik unterrichtet hat. „Zum Unterricht brachte sie schon Mal ein Vogelei mit“, erinnerte sich ihr ehemaliger Schüler Eckhard Neuschulz bei einem Klassentreffen vor einigen Jahren. Palat war auch sozial engagiert. „Sie unterstützte die Familie eines früh verstorbenen Kollegen, gab kostenlos Nachhilfe und finanzierte das Studium einer jungen Asiatin“, heißt es in einem Text von Gertrud Kahlert für eine Ausstellung.

1945 nach Wunstorf zurückgekehrt

Palat wurde im Mai 1916 in Wunstorf geboren und ist am 27. Januar 2006 in Wunstorf gestorben. Sie hatte noch drei Brüder, die alle im Zweiten Weltkrieg umkamen oder vermisst blieben. Ihr Abitur bestand sie 1934 am Hölty-Gymnasium, nachdem sie die damalige Scharnhorst-Mittelschule absolviert hatte. Weil Palat großes Interesse an Biologie und Mathematik hatte, entschied sie sich, Lehrerin zu werden.

Sie studierte nach Angaben des Stadtarchivs im westpreußischen Schneidemühl und trat 1938 ihre erste Stelle an. 1945 kehrte Palat, eine gebürtige Lohse, nach Wunstorf zurück und unterrichtete an der Scharnhorst-Schule. Sie wohnte im Elternhaus an der Heinrichstraße, wo sie den großen Garten in ein Paradies verwandelte. Außerdem leitete Palat die von ihrem Vater gegründete Stadtbücherei.

Liebe zur Natur an Schüler weitergegeben

Sie wollte stets ihre Liebe zur Natur an ihre Schüler weitergeben und organisierte auch Exkursionen für sie. Die Wunstorferin verfasste auch Beiträge für Publikationen, unter anderem den Beitrag „Bemerkenswerte Bäume in Wunstorf und Umgebung“. Ihr Mann Karl Palat, den sie auf einer Reise kennengelernt hatte, teilte ihre Interessen. Er starb bereits 1968.

Ortspreis des Ortsrats Wunstorf

Aber auch im Ruhestand war die Wunstorferin nicht untätig: Sie stellte ihre Fotos aus, organisierte die Treffen der „Alt-Höltyaner“ sowie eine Ausstellung zum 80-jährigen Bestehen der Scharnhorst-Schule. Palat galt als intelligent, besonnen und tolerant. Für ihr Wirken in und für Wunstorf zeichnete der Ortsrat Wunstorf sie 1998 mit dem Ortspreis aus. Vom Heimatverein erhielt sie nach Angaben des Stadtarchivs den Ehrenbrief und vom Hölty-Gymnasium die Goldene Ehrennadel.

Von Anke Lütjens