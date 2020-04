Starke Frauen in Wunstorf: Elfriede Kraft

Wunstorf

Sie engagierten sich in der Politik, im Sozialen und im Bildungswesen, stehen aber meist im Schatten der Männer: Starke Frauen. In unserer Reihe „Starke Frauen gestalten das Leben in Wunstorf mit“ stellen wir in loser Folge einige dieser Frauen vor. Heute geht es um Elfriede Kraft.

Elfriede Kraft war in Wunstorf vor allem für ihr soziales Engagement bekannt, das mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten schlagartig ein Ende finden sollten. Zusammen mit ihrem Ehemann Emil Kraft zog sie 1897 nach Wunstorf an die Bahnhofstraße 61, wo sie einen Holzhandel betrieben. Beide waren jüdischen Glaubens. Elfriede Kraft wurde am 26. November 1874 in Königshütte geboren und wuchs in einer Kaufmannsfamilie auf. Wegen ihres wohlhabenden Mannes, den angesehenen Senator Kraft, widmete sie sich in erster Linie dem Haushalt und den beiden Kindern. Sie setzte aber auch soziale Impulse. Die Stadt Wunstorf hat eine Straße nach Senator Emil Kraft benannt.

Kraft spendet für Kinder im Hort

Dank Krafts Initiative entstand in Wunstorf nach Angaben des Stadtarchivs der erste nicht-kirchliche Kinderhort. Er wurde am 25. März 1925 eröffnet. Die Einrichtung war vor allem für Kinder aus Arbeiterfamilien gedacht. Für diese spendete Elfriede Kraft immer wieder Schürzen, Mützen, Schals und Süßigkeiten. Das ist durch Quellen aus dem Stadtarchiv belegt. An christlichen Feiertagen beschenkte Kraft die Kinder mit Süßigkeiten. Sie wird darum als tolerant im Hinblick auf andere Religionen und Kulturen bezeichnet.

Ehepaar Kraft gründet Stiftung

Im Jahr 1929 gründete das Ehepaar Kraft eine eigene Stiftung mit einem Anfangskapital von 100.000 Reichsmark. Sie baten den Wunstorfer Magistrat, Geld aus dem Stiftungsvermögen an Arme und Bedürftige zu verteilen, denn auch in Wunstorf litten in dieser Zeit viele Menschen unter den Folgen der Inflation. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde Elfriede Kraft untersagt, den Kinderhort weiter zu unterstützen – für die Krafts änderte sich das ganze Leben. Wie alle anderen Juden verloren sie ihr Geschäft, ihre Stellung in der Gesellschaft und ihre Rechte. Je mehr Gefolgsleute die Nazis fanden, desto mehr sank das einst glänzende Ansehen der Familie in der Bevölkerung.

Ehepaar emigriert in die Niederlande

Weil jüdische Geschäfte boykottiert und arisiert wurden, musste das Paar 1938 sein Unternehmen an einen Nationalsozialisten abgeben. Das Vermögen wurde auf Anordnung des Oberfinanzpräsidenten unter nationalsozialistische Aufsicht gestellt. Nach der Reichspogromnacht änderte sich auch die Einstellung von Elfriede Kraft. Dachte sie zu Beginn der Nazi-Zeit noch, dass ihr und ihrem Mann dank der sozialen Wohltaten nicht passieren kann, mussten Kraft ihre Einschätzung schlagartig ändern. Das Paar emigrierte schließlich 1939 in die Niederlande und tauchte in Amsterdam unter.

Auf den Steinen, die neben dem Mahnmal auf dem Boden liegen, sind Namen der ehemaligen jüdischen Mitbürger Wunstorfs zu lesen - auch die von Emil und Elfriede Kraft. Quelle: Anke Lütjens

In Amsterdam wurde Emil Kraft von der Gestapo aufgegriffen und nach Auschwitz deportiert. Da war er bereits 70 Jahre alt. Elfriede Kraft beging daraufhin im Jahr 1942 Selbstmord. Sie stürzte sich von einem Balkon – 42 Jahre lang hatte sie in Wunstorf gelebt und gewirkt.

45 jüdische Bürger kommen ums Leben 1925 lebten in Wunstorf laut des kleinen historischen Lexikons der Stadt Wunstorf 69 Bürger jüdischen Glaubens. Ihre Synagoge stand an der Küsterstraße. 43 jüdische Mitbürger kamen gewaltsam ums Leben, dazu zählt unter anderem das wohl bekannteste jüdische Paar Wunstorfs, Ida und Levi Frank aus Steinhude. An die 45 jüdischen Mitbürger, die aus Wunstorf in die Konzentrationslager deportiert wurden, erinnert ein Mahnmal vor der Abtei. Das hat Künstler Ostap Rebmann 2002 geschaffen. Hinter dem Mahnmal liegen große Steine, die die Namen der Opfer tragen. Auch einige Straßennamen erinnern an die jüdischen Bürger. Letzte Relikte des früheren Lebens von Juden in Wunstorf sind auch Wohnhäuser jüdischer Bauherren sowie der jüdische Friedhof an der Straße Nordrehr. Der zweite jüdische Friedhof liegt im Hohen Holz unweit des Wasserwerkes. Dort sind Angehörige der jüdischen Gemeinden Hagenburg und Steinhude begraben. Historiker Heiner Wittrock hat ein Buch zum Thema herausgegeben mit dem Titel „Das Schicksal der Wunstorfer Juden“.

